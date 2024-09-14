Глава лунной программы России заявил о начале «экспансии человечества на Луну»

Предполагаемые названия аппаратов «Луна-27а» и «Луна-27б». Должны отработать посадку на южном полюсе Луны и провести исследования. Если же получится создать только одну станцию, Зеленый предлагает послать ее на северный полюс. Южный будет достаточно исследован, а вот на северный «пока особенно никто не собирается». Окончательно выбрать полюс можно ближе к запуску, поскольку баллистические схемы полета одинаковые, а места приземления на обоих ученые уже выбрали и проработали.