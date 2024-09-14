Джек Антонофф ответил на обвинения в том, что он надел наушники на шоу Кэти Перри

Музыкант и продюсер Джек Антонофф рассказал, почему он надел наушники во время выступления Кэти Перри на премии MTV Video Music Awards. Как выяснилось, на самом деле фронтмен Bleachers использовал специальные концертные беруши для защиты слуха, а не AirPods, как показалось оскорбившимся фанатам певицы.
После скандала Антонофф опубликовал ироничный пост в личном блоге.
Мне ничего не остается, как извиниться и поблагодарить тех, кто освещал эту историю, потому что, хотя это позор для меня и моей семьи, я считаю, что это была очень важная и неотложная проблема, которую необходимо было осветить.
Джек Антонофф
музыкант и продюсер.
Музыкант также «извинился» перед всеми, кого задела эта ситуация: «Я приношу извинения тем, кого подвел, и сегодня я не пойду на работу. Вместо этого я буду думать о том, что пользуюсь затычками для ушей, и обо всех, кого это коснулось».
В конце Джек Антонофф добавил, что все концерты Bleachers, несмотря на конфликт, состоятся по расписанию.
Из недавних новостей с премии — Тейлор Свифт стала самой титулованной артисткой в истории MTV Video Music Awards. В этом году она выиграла в семи номинациях.