Около 8 тысяч человек участвовали в Параде российского студенчества в Иркутске

В седьмой раз в Иркутске состоялось традиционное посвящение первокурсников или Парад российского студенчества. Утром 14 сентября шествие началось в сквере имени Кирова и прошло по центральным улицам города до памятника Александру III. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.