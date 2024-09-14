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Около 8 тысяч человек участвовали в Параде российского студенчества в Иркутске

В столице Приангарья посвящение первокурсников прошло в седьмой раз.

Источник: Комсомольская правда

В седьмой раз в Иркутске состоялось традиционное посвящение первокурсников или Парад российского студенчества. Утром 14 сентября шествие началось в сквере имени Кирова и прошло по центральным улицам города до памятника Александру III. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

Новоиспеченные студенты произнесли клятву российского студента, совместно подняли полотно триколора, а также прошли церемонию посвящения. С концертом выступили творческие коллективы и музыкальная кавер-группа, состоялся розыгрыш призов.

Напомним, ранее корреспондент КП-Иркутск попросила искусственный интеллект написать план, чем можно заняться на Байкале осенью. Нейросеть предложила посетить пять достопримечательностей.