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Об опасной погоде жителей Ростовской области предупредил метеоролог Вильфанд

Метеоролог Вильфанд сообщил об опасных погодных явлениях в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде в Ростовской области и ряде других регионов. Об этом эксперт сообщил ТАСС.

По словам Романа Вильфанда, практически вся европейская территория России охвачена чрезвычайным, пятым, классом пожарной опасности, а именно Центральный, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа страны.

Напомним, что в Южный федеральный округ помимо Ростовской области входят также Краснодарский край и Ставропольский, Волгоградская и Астраханская области, Республики Калмыкия, Адыгея и Крым, а также город Севастополь.

Очень засушливая и жаркая погода в этих регионах ожидается как минимум до 15 сентября. Учитывая, что синоптики не прогнозируют на эти дни осадков, то растет риск возникновения пожаров.

Добавим, что в Ростовской области продолжает действовать особый противопожарный режим, когда местным жителям и гостям региона нельзя жечь костры в своих дворах и на природе. Также нельзя бросать окурки и стеклянные бутылки: последние могут сфокусировать солнечный свет на сухую траву и привести к возгоранию. Такой режим будет действовать на Дону до 20 октября.