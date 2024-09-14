Об опасной погоде жителей Ростовской области предупредил метеоролог Вильфанд

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде в Ростовской области и ряде других регионов. Об этом эксперт сообщил ТАСС.
По словам Романа Вильфанда, практически вся европейская территория России охвачена чрезвычайным, пятым, классом пожарной опасности, а именно Центральный, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа страны.
Напомним, что в Южный федеральный округ помимо Ростовской области входят также Краснодарский край и Ставропольский, Волгоградская и Астраханская области, Республики Калмыкия, Адыгея и Крым, а также город Севастополь.
Очень засушливая и жаркая погода в этих регионах ожидается как минимум до 15 сентября. Учитывая, что синоптики не прогнозируют на эти дни осадков, то растет риск возникновения пожаров.
Добавим, что в Ростовской области продолжает действовать особый противопожарный режим, когда местным жителям и гостям региона нельзя жечь костры в своих дворах и на природе. Также нельзя бросать окурки и стеклянные бутылки: последние могут сфокусировать солнечный свет на сухую траву и привести к возгоранию. Такой режим будет действовать на Дону до 20 октября.