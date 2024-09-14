Об опасной погоде жителей Ростовской области предупредил метеоролог Вильфанд

Добавим, что в Ростовской области продолжает действовать особый противопожарный режим, когда местным жителям и гостям региона нельзя жечь костры в своих дворах и на природе. Также нельзя бросать окурки и стеклянные бутылки: последние могут сфокусировать солнечный свет на сухую траву и привести к возгоранию. Такой режим будет действовать на Дону до 20 октября.