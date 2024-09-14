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«Ростов — это я»: Жителей донской столицы приглашают признаться в любви родному городу

Жителей Ростова-на-Дону приглашают поздравить город с 275-летием.

Ростовчан и всех, кто всей душой любит донскую столицу, приглашают принять участие в праздничной акции и поздравить город с юбилеем. Сделать это может каждый на своей странице в соцсети, рассказала пресс-секретарь администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова от имени местного отделения Союза женщин России.

— Дорогие ростовчане, нас 1 млн 200 тысяч! Давайте поздравим наш город вместе! — обратилась Мария Петрова к жителям донской столицы. — Отделение Кировского района Союза женщин России совместно с активным медиасообществом запускает акцию в честь 275-летия города Ростова-на-Дону, в рамках которой каждый сможет через фото выразить свою любовь юбиляру.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо опубликовать свое фото в любом формате — селфи или снятое другим человеком — на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #РостовЭтоЯ.

— Медиаволонтеры проекта соберут ваши посты и опубликуют их на странице акции «Ростов — это я».

Мария Петрова рассказала, что желающим присоединиться к акции, нужно опубликовать свое фото с хештегом ##РостовЭтоЯ в соцсети «ВКонтакте». Фото: страница Марии Петровой «ВКонтакте».