«Ростов — это я»: Жителей донской столицы приглашают признаться в любви родному городу

Ростовчан и всех, кто всей душой любит донскую столицу, приглашают принять участие в праздничной акции и поздравить город с юбилеем. Сделать это может каждый на своей странице в соцсети, рассказала пресс-секретарь администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова от имени местного отделения Союза женщин России.