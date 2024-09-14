В Ростовской области зафиксирован первый случай отравления грибами

— Чаще всего пищевые отравления грибами связаны с недостатком информации: люди собирают незнакомые или ложные грибы в местах, где они накапливают соли тяжелых металлов, ядохимикаты — около дорог, в городских парках. Кроме того, токсичным может быть и съедобный гриб в засушливый период года или после того, как место сбора гбыло обработано пестицидами или ядохимикатами для борьбы с насекомыми и вредителями, — напоминают в региональном управлении Роспотребнадзора. — Отравление грибами может привести к гибели человека, поэтому при появлении первых признаков недомогания нужно срочно обратиться к врачу.