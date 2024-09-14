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В Ростовской области зафиксирован первый случай отравления грибами

Житель Волгодонска выжил после того, как съел ядовитые грибы.

Источник: Комсомольская правда

Первый за полгода случай отравления дикорастущими грибами зафиксирован в Ростовской области. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на заместителя руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Анатолия Конченко.

Отравление получил житель Волгодонска, который употребил в пищу грибы, оказавшиеся ядовитыми. Мужчина выжил после отравления.

Как отмечают в ведомстве, с начала года в Ростовской области количество отравлений грибами снизилось в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Так, в прошлом году было зафиксировано пять случаев отравления.

— Чаще всего пищевые отравления грибами связаны с недостатком информации: люди собирают незнакомые или ложные грибы в местах, где они накапливают соли тяжелых металлов, ядохимикаты — около дорог, в городских парках. Кроме того, токсичным может быть и съедобный гриб в засушливый период года или после того, как место сбора гбыло обработано пестицидами или ядохимикатами для борьбы с насекомыми и вредителями, — напоминают в региональном управлении Роспотребнадзора. — Отравление грибами может привести к гибели человека, поэтому при появлении первых признаков недомогания нужно срочно обратиться к врачу.