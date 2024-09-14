В Британии более 30 человек заинтересовались переездом в Россию

«С 19 августа сего года и по настоящее время Посольством России в Великобритании и Генеральным консульством России в Эдинбурге суммарно получено 34 обращения иностранных граждан с просьбой разъяснить порядок выдачи разрешений на временное проживание в нашей стране в соответствии с Указом Президента Российской Федерации… “Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности”, — заявили в дипмиссии.