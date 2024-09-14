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В Британии более 30 человек заинтересовались переездом в Россию

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Более 30 иностранных граждан на территории Великобритании проявили с 19 августа интерес к переезду в Россию в соответствии с новым указом президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, сообщили РИА Новости в пресс-группе посольства РФ в Лондоне.

Источник: © РИА Новости

«С 19 августа сего года и по настоящее время Посольством России в Великобритании и Генеральным консульством России в Эдинбурге суммарно получено 34 обращения иностранных граждан с просьбой разъяснить порядок выдачи разрешений на временное проживание в нашей стране в соответствии с Указом Президента Российской Федерации… “Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности”, — заявили в дипмиссии.

Как отметили в посольстве, в основном речь идёт о подданных Соединённого Королевства.

Президент России Владимир Путин 19 августа подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. В частности, иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским. Кроме того, Путин поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским.