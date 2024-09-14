Канье Уэст примет участие в новом альбоме Playboi Carti

Рэпер Playboi Carti отметил Канье Уэста в своем блоге и написал, что «не может дождаться», чтобы показать миру результат их совместной работы в рамках его нового альбома. Пока непонятно, в чем именно заключалось сотрудничество рэперов.
Playboi Carti с размахом отпраздновал свой день рождения, выпустив песню All Red (2024) и официально анонсировав новый полноформатник I AM MUSIC. Треклист и дата выхода релиза пока неизвестны.
Последний альбом Карти Whole Lotta Red увидел свет в 2020 году. Канье же выпустил свой второй студийник «Vultures 2» совместно с Ty Dolla Sign совсем недавно, 3 августа.
Playboi Carti уже неоднократно сотрудничал с Уэстом. Например, в декабре 2023-го он представил свой первый музыкальный материал за более чем два года — трек «2024». Песню спродюсировали Йе, ojivolta и Earl on the Beat.