Тоцкие учения с применением тактического ядерного оружия прошли 70 лет назад

Взрыв произошел в 9:30 утра 14 сентября на высоте 350 метров над землей. Выглядело это как и всегда: ярко-белый свет, затмевающий солнце, за которым появляется шар огня и грибовидное облако. Спустя четыре минуты началась артподготовка и авиаудары по «западным», поскольку атомную бомбу сбросили на вторую линию обороны, а первая осталась целой. Да и в районе попадания разрушения не могли быть абсолютными: траншеи во многих местах были перекрытыми, их деревянные элементы были защищены от возгорания раствором глины, имелись герметичные убежища для личного состава и укрытия для боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Линии связи были заглублены на 20−30 см в грунт. Словом, тактический атомный взрыв не был волшебным средством автоматической победы, иначе бы учения не требовались. Напротив, необходимо было выяснить, насколько эффективны описанные выше меры и как их усовершенствовать для своей армии.