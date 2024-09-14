Актриса Ольга Кабо заявила о светлом будущем российского кинематографа

— Разные средства выразительности. В театре нужно энергетически заполнить огромное пространство сцены и охватить весь зрительный зал. Это широкие жесты, голосовой посыл, это связь с партнерами. Цитируя Станиславского, это «жизнь человеческого духа», когда ты забываешь о себе и будто переселяешься в шкуру своего персонажа. Лишь после закрытия занавеса ты расстаешься с ролью, смываешь грим и возвращаешься к самому себе. В кино живешь фрагментами, небольшими кадрами и сценами. Кино — это «монтаж аттракционов», как сказал Эйзенштейн. Это пазл, состоящий из множества снятых эпизодов. Конечно, главный человек в кино — режиссер, который за монтажным столом складывает историю. Но актер отвечает за то, чтобы зритель не чувствовал монтажных стыков и чтобы не прерывалась мелодика рассказа. Выйдя из кадра в определенном эмоциональном состоянии, нужно войти в следующий на том же уровне накала настроения, даже если этот следующий кадр будет сниматься через месяц.