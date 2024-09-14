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Дмитрий Колдун рассказал о съемках клипа со слоном

Певец Дмитрий Колдун поделился своими впечатлениями от создания клипа на песню «Мэрилин Монро» (2024), одну из главных ролей в котором сыграла слониха Николь. Съемки проходили в Большом Московском Цирке.

Источник: Звук

Певец Дмитрий Колдун поделился своими впечатлениями от создания клипа на песню «Мэрилин Монро» (2024), одну из главных ролей в котором сыграла слониха Николь. Съемки проходили в Большом Московском Цирке.

Сюжет клипа был вдохновлен Мэрилин Монро. Легендарная артистка любила слонов и каталась на них в свободное время.

По словам Дмитрия Колдуна, взаимодействие со слонихой Николь стало для него одним из самых интересных моментов в съемках. Их отношения прошли несколько этапов: от раздражения до любви. Певец с ней даже поцеловался, как он сам об этом рассказал в интервью для Пятого канала.

Дрессировщик Эдгард Запашный пояснил, что слоны — достаточно агрессивные животные, но Николь удивительно поладила с Колдуном. Благодаря своей положительной энергетике певец легко нашел общий язык с животным.

Дмитрий Колдун прославился на всю страну, став победителем проекта «Фабрика звезд» (2002-…). Недавно стало известно, что Первый канал перезапустит культовое шоу до конца этого года. Однако в этот раз упор будет не на исполнителей, а на авторов песен.