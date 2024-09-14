Дмитрий Колдун рассказал о съемках клипа со слоном

По словам Дмитрия Колдуна, взаимодействие со слонихой Николь стало для него одним из самых интересных моментов в съемках. Их отношения прошли несколько этапов: от раздражения до любви. Певец с ней даже поцеловался, как он сам об этом рассказал в интервью для Пятого канала.