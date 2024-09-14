В зоне СВО погиб боец из Баяндаевского района Андрей Дондоков

— Герой родился 18 апреля 1984 года в улусе Онгой, — рассказал о земляке мэр. — Он был четверым сыном в семье. Андрей учился в Онгойской начальной школе, продолжил обучение в школе № 4 поселка Усть-Ордынский. После ее окончания в 2002 году прошел срочную службу в армии.