В зоне СВО погиб боец из Баяндаевского района Андрей Дондоков

В Иркутской области простятся с командиром штурмовой десятой роты Андреем Дондоковым. Боец СВО погиб 29 ноября 2023 года при выполнении боевого задания, однако известно об этом стало только сейчас. Трагической вестью поделился мэр Баяндаевского района Анатолий Табинаев.
— Герой родился 18 апреля 1984 года в улусе Онгой, — рассказал о земляке мэр. — Он был четверым сыном в семье. Андрей учился в Онгойской начальной школе, продолжил обучение в школе № 4 поселка Усть-Ордынский. После ее окончания в 2002 году прошел срочную службу в армии.
Андрей Дондоков является ветераном боевых действий Чеченской республики, так как неоднократно принимал участие в боевых действиях. В 2005 году сибиряк служил в ОМОН и Патрульной-постовой службе полиции Иркутска.
По контракту Андрей Владимирович в 2023 году отравился в зону спецоперации.