Массовые перебои в работе радио и телевидения ждут жителей Ростовской области

В Ростовской области на следующей неделе ожидаются массовые перебои в работе радио и телевидения. Остаться без сигнала могут жители нескольких районов с 16 по 20 сентября. Об этом сообщает РТРС — Российская телевизионная и радиовещательная сеть.
Так, в понедельник, 16 сентября, с 11:00 до 17:00 помехи вместо телепрограмм ждут жителей селе Киселевка Заветинского района.
Во вторник, 17 сентября, радио- и телесигнал не будет поступать жителям села Жуковского в Песчанокопском районе с 10:00 до 16:00, а с 11:00 до 17:00 — в селе Заветное и хуторе Савдя Заветинского района.
В среду, 18 сентября, с 11:00 до 17:00, придется обойтись без телевизора и радио жителям хутора Никольский в Заветинском района.
В четверг, 19 сентября, перебои ожидаются в слободе Барило-Крепинской Родионово-Несветайского района — с 10:00 до 16:00, а также в поселке Денисовский Ремонтненского района — с 11:00 до 17:00.
В пятницу, 20 сентября, помехи ожидают хутор Хуторской в Зимовниковском района — с 11:00 до 17:00.
— Возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями, — предупреждают в РТРС. — В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.
Также в компании отмечают, что некоторые работы могут быть перенесены на другое время из-за неподходящих погодных условий, и уточняют что все отключения трансляции согласованы с вещателями.