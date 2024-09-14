Не стало редактора Ростовского филиала «Российской газеты» Ларисы Ионовой

В пятницу, 13 сентября, стало известно о кончине редактора Ростовского филиала «Российской газеты», уважаемого журналиста Ларисы Ионовой. Об этом сообщают в издании.
Известному автору и руководителю было 63 года. По словам коллег, она скончалась от тяжелой болезни. Журналисты, знавшие Ларису, вспоминают ее уважительное отношение к людям и высокий профессионализм.
— Лариса Степановна великолепно управляла сложным, талантливым и разношерстным коллективом, который благодаря ней достигал невероятных высот, — отметили журналисты РГ. — Она сама как автор была награждена правительственными наградами.
Журналист, чьи материалы собирали миллионы просмотров в интернете, писала с глубоким человеколюбием. Коллеги также вспоминают, что как редактор она бережно относилась к авторскому стилю.
В свое время Лариса Ионова была редактором Ростовского филиала «Комсомольской правды». И те, кому посчастливилось с ней работать, вспоминают ее с большим теплом.
Редакция «КП — Ростов-на-Дону» выражает искренние соболезнования родным и близким Ларисы Степановны.