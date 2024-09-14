Лил Уэйн огорчен тем, что его не пригласили выступить на Super Bowl 2025

Как оказалось, Лил Уэйна сильно задел тот факт, что выступать на Super Bowl 2025 позвали не его. Об этом рэпер сообщил в социальных сетях: «Это было больно. Очень больно, вы понимаете, о чем я говорю, очень больно. Я винил себя за то, что не был морально готов к разочарованию».