Лил Уэйн огорчен тем, что его не пригласили выступить на Super Bowl 2025

Рэпер Лил Уэйн рассказал в соцсетях о своих переживаниях по поводу того, что он не будет выступать в перерыве матча за Суперкубок в 2025 году. Знаковое мероприятие пройдет в Новом Орлеане, родном городе музыканта, однако его хедлайнером будет Кендрик Ламар.
Как оказалось, Лил Уэйна сильно задел тот факт, что выступать на Super Bowl 2025 позвали не его. Об этом рэпер сообщил в социальных сетях: «Это было больно. Очень больно, вы понимаете, о чем я говорю, очень больно. Я винил себя за то, что не был морально готов к разочарованию».
Рэпер также поблагодарил фанатов, которые поддержали его. В настоящее время Лил Уэйн, по его словам, пытается отойти от удара.
Как я уже сказал, это сломало меня, и сейчас я просто пытаюсь собраться с силами. Но, Боже мой, где бы ты ни был, помоги мне.
Лил Уэйн
рэпер.
Ранее Лил Уэйн объявил о воссоединении хип-хоп-коллектива Hot Boy$, в котором он начинал карьеру. Музыканты выступят на фестивале Lil WeezyAna Fest в Новом Орлеане 2 ноября.