Кириенко: военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» достигла рекордного масштаба

«Это первая “Зарница”, которая прошла практически по всей стране. Это было поручение президента: обновленная “Зарница” должна дотянуться до каждой школы. В этом году мы дотянулись почти до 9 тыс. школ — то есть, [состоялось] почти 9 тыс. школьных этапов, 4 тыс. городских этапов. [Участие на разных этапах приняли] более 800 тыс. школьников, которые были отобраны в команды», — рассказал Кириенко.
Он выразил уверенность, что «Зарница 2.0» перестала быть просто игрой. Так, перед финалом лучшие команды со всей страны собрались в центре в Волгоградской области, где несколько дней проходили дополнительное обучение по каждой специализации, в том числе как операторы БПЛА.
«Командиры, которые с ними работают, с восхищением говорили, что оснащение команд здесь сопоставимо с оснащением лучших специальных подразделений, потому что ребята работали с БПЛА-разведчиками, у них [были] FPV-дроны-камикадзе, наземные дроны-камикадзе, у них лучшие средства разведки. Видели, что они атаки отрабатывали и с берега, и с воды. Минирование, разминирование, топография, тактическая медицинская помощь [также входили в программу мероприятия]», — уточнил Кириенко.
Он отметил, что в финале приняли участие школьники из более чем 40 субъектов РФ, а ведь в Сталинградской битве когда-то участвовали представители всех этих регионов. «Все эти ребята [участники “Зарницы 2.0”] помимо обучения, помимо участия в увлекательной современной игре смогли прикоснуться к великим традициям, посетить мемориалы [памяти] героев Великой Отечественной войны. Они прикоснулись к памяти своих дедов и прадедов. Если бы их деды и прадеды могли сегодня на них посмотреть, так же как и на парней на передовой — на их инструкторов, они бы точно ими гордились», — добавил замглавы администрации президента.
«Зарница 2.0» — масштабная технологичная военно-патриотическая игра. Ее мероприятия проходят в Волгоградской области с 5 сентября, а 15 сентября на главной высоте России — Мамаевом кургане — состоится торжественное подведение итогов игры. В финале участвуют 600 лучших представителей средней и старшей возрастных категорий, прошедших все этапы соревнований: от отборочных этапов на уровне образовательных организаций и СПО до региональных и окружных полуфиналов.