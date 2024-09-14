Кириенко: военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» достигла рекордного масштаба

Он отметил, что в финале приняли участие школьники из более чем 40 субъектов РФ, а ведь в Сталинградской битве когда-то участвовали представители всех этих регионов. «Все эти ребята [участники “Зарницы 2.0”] помимо обучения, помимо участия в увлекательной современной игре смогли прикоснуться к великим традициям, посетить мемориалы [памяти] героев Великой Отечественной войны. Они прикоснулись к памяти своих дедов и прадедов. Если бы их деды и прадеды могли сегодня на них посмотреть, так же как и на парней на передовой — на их инструкторов, они бы точно ими гордились», — добавил замглавы администрации президента.