В Ростове за 1,6 млн рублей сделают проект консервации доходного дома Сариевых

В Ростове-на-Дону должны законсервировать доходный дом Сариевых, который не дождался реставрации. На сайте госзакупок опубликована информация о поиске подрядчика, который подготовит проект для объекта культурного наследия.
Победителю аукциона предстоит «Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение консервации объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Ростова-на-Дону, ул. Б. Садовая, 94, литер А». Заказчиком выступает Управление жилищно-коммунального хозяйства Кировского района города Ростова-на-Дону.
Четырехэтажный особняк находится на пересечении Ворошиловского проспекта и улицы Большой Садовой. Доходный дом сестер Елены и Ольги Сариевых — также его называют доходным домом Емельянова — был построен в начале 20 века. В разное время здесь находились библиотека им. М. Горького, торговые ряды, магазины, кафе и другие организации.
Обветшавший памятник архитектуры стали завешивать баннером, начиная с Чемпионата мира по футболу — 2018. В 2020-м здесь произошел пожар, который тушили почти сутки. После этого городские власти продали дом за символическую цену с обязательным условием реставрации здания. Но после покупки в 2021 году новый владелец к работам так и не приступил.