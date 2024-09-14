В Ростове за 1,6 млн рублей сделают проект консервации доходного дома Сариевых

Обветшавший памятник архитектуры стали завешивать баннером, начиная с Чемпионата мира по футболу — 2018. В 2020-м здесь произошел пожар, который тушили почти сутки. После этого городские власти продали дом за символическую цену с обязательным условием реставрации здания. Но после покупки в 2021 году новый владелец к работам так и не приступил.