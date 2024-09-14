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Pulp представили новую песню You’ve Got To Have Love на концерте в Бруклине

Британская рок-группа Pulp впервые представила трек You’ve Got To Have Love во время выступления в Бруклине. Это уже третий новый сингл, исполненный в их туре по Северной Америке. До этого на концертах они сыграли неизданные Spike Island и My Sex.

Источник: Звук

Британская рок-группа Pulp впервые представила трек You’ve Got To Have Love во время выступления в Бруклине. Это уже третий новый сингл, исполненный в их туре по Северной Америке. До этого на концертах они сыграли неизданные Spike Island и My Sex.

Первоначально трек был записан во время подготовки лонгплея We Love Life (2001), последнего студийного альбома Pulp. «Это довольно старая песня, но мы так и не закончили ее. Надеюсь, что сейчас все получилось», — сказал поклонникам фронтмен группы Джарвис Кокер.

Сейчас фанаты активно обсуждают возможность выхода нового материала от легенд брит-попа. Однако еще прошлой осенью барабанщик Pulp Ник Бэнкс сказал, что группа решила провести реюнион-тур только для того, чтобы «вернуть вечеринку», пишет NME.

Ранее гитарист Pulp Марк Уэббер анонсировал книгу по истории группы. Она получила название «I'm With Pulp — Are You?».