Pulp представили новую песню You’ve Got To Have Love на концерте в Бруклине

Британская рок-группа Pulp впервые представила трек You’ve Got To Have Love во время выступления в Бруклине. Это уже третий новый сингл, исполненный в их туре по Северной Америке. До этого на концертах они сыграли неизданные Spike Island и My Sex.
Первоначально трек был записан во время подготовки лонгплея We Love Life (2001), последнего студийного альбома Pulp. «Это довольно старая песня, но мы так и не закончили ее. Надеюсь, что сейчас все получилось», — сказал поклонникам фронтмен группы Джарвис Кокер.
Сейчас фанаты активно обсуждают возможность выхода нового материала от легенд брит-попа. Однако еще прошлой осенью барабанщик Pulp Ник Бэнкс сказал, что группа решила провести реюнион-тур только для того, чтобы «вернуть вечеринку», пишет NME.
Ранее гитарист Pulp Марк Уэббер анонсировал книгу по истории группы. Она получила название «I'm With Pulp — Are You?».