Было — стало: Нашли фото и открытки Ростова-на-Дону XIX века и сравнили их с современностью

Зато сейчас, в выходной день, на Станиславского жизнь кипит. Старушки с тележками спешат на рынок за свежими продуктами, кто-то идет по своим делам, а в одном из кафе сотрудники расстелили на асфальт бордовый ковер и устроили дегустацию чая и кофе для прохожих. Вдали шумит трамвай, только не такой, как раньше, а современный — низкопольный, и уже в считанные мгновения он подъзжает к остановке, где его уже ждут ростовчане. Останавливаемся, делаем фото. И теперь наш снимок можно назвать «Цвет сентября. Улица Станиславского».