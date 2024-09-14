Было — стало: Нашли фото и открытки Ростова-на-Дону XIX века и сравнили их с современностью

В субботу, 14 сентября, Ростов-на-Дону отмечает юбилей — 275 лет со дня основания. В честь такой красивой даты для жителей донской столицы подготовили выставку с видами Ростова — как прошлого века, так и с городскими пейзажами современности.
Мы посетили экспозицию, поностальгировали, а затем прошлись по местам с фотографий прошлого века и посмотрели, как изменились эти локации.
РОСТОВ В АКВАРЕЛЬНЫХ КРАСКАХ.
Уютные ростовские улочки и переулки написаны донскими художниками в самых разных техниках. Вот легкой акварелью живописцы изобразили на холсте улицу Большую Садовую летом на рассвете, когда еще весь город спит, а на дорогах уже курсируют первые рейсы троллейбусов и автобусов, а поливная машина готовит клумбы и асфальт к дневной жаре.
Рядом с легкими летними работам незаметно подкрался «Тихий ноябрь» на переулке Халтуринском. Той же легкой акварелью художник рисует прохладный воздух глубокой осени на безлюдных Семашко и Газетном.
Зато сейчас на переулке Семашко шумно и людно. А еще постоянно проносятся машины. А на Газетном очень даже уютно. На лавочках отдыхает молодежь, на открытых верандах кафе ростовчане, попивая кофе, наслаждаются последними летники деньками. К тому же каждый владелец старается переплюнуть другого в дизайне: куда ни глянь — везде фотозона.
Особый колорит во дворе на улице Баумана, 25. Сразу видно, что здесь живет хозяйка, которая очень любит свой дом и ценит уют. На небольшом столе и подоконнике в горшках расставлены комнатные растения: молочай, алоэ, кананхоэ. Хозяйский кот, явно уже потерявший интерес к ботанике в горшочках, с любопытством обнюхивает постиранное белье в тазу.
Начало весны в Ростове-на-Дону тоже особенное. Ярче и теплее, чем в большинстве регионов нашей большой страны. Его изобразила в своей работе художница Ирина Мотыкальская. На картине «Цвет марта. Улица Станиславского» между колоритными старыми домами по узкой улочке деловито передвигается одинокий трамвай. На обочине стоят два припаркованных автомобиля, и ни единой души — наверное, рынок уже закрылся.
Зато сейчас, в выходной день, на Станиславского жизнь кипит. Старушки с тележками спешат на рынок за свежими продуктами, кто-то идет по своим делам, а в одном из кафе сотрудники расстелили на асфальт бордовый ковер и устроили дегустацию чая и кофе для прохожих. Вдали шумит трамвай, только не такой, как раньше, а современный — низкопольный, и уже в считанные мгновения он подъзжает к остановке, где его уже ждут ростовчане. Останавливаемся, делаем фото. И теперь наш снимок можно назвать «Цвет сентября. Улица Станиславского».
В ГРАВЮРЕ.
От живописи переходим к гравюре. Здесь уже не увидеть виды современного Ростова. Вот, к примеру, особняк Парамонова начала XX века. За век с небольшим вид его практически не изменился. Сейчас в этом здании находится библиотека одного из университетов. А еще особняк стал местом притяжения ростовских красавиц — все ради фото в популярном стиле old money.
По соседству висят работы со зданием городской администрации и главного корпуса ЮФУ. Но эти работы были сделаны по меркам выставки совсем недавно — около 13 лет назад.
А вот воспоминание из 90-х — графическая работа «Дом купца Генч-Оглуева». Находится это здание на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Семашко. Сегодня здесь располагается магазин модной одежды.
ФОТО ИЗ ПРОШЛОГО ВЕКА.
Настал черед фотографий. Большая часть из них сделана в начале 2000-х, но есть и более «древние» — 1961, 1966, 1967, 1974 и 1979 годов.
Вот так выглядела открытка с поздравлением на 8-е Марта 63 года назад. На открытке размещено фото улицы Энгельса — Большой Садовой, если переводить на язык современного ростовчанина. Его сделал фотограф Бакман.
А вот открытка с фотографией железнодорожного вокзала за 1967 год. Автор снимка — фотограф Богданов.
Ему же принадлежит еще одна работа — открытка «Ростов-на-Дону. Аэропорт», датируемая 1966 годом.
В 1974 фотограф Позднов сделал фото Горисполкома для открытки. В том же году он запечатлел на пленку площадь Советов.
В 1979 году Костенко снял для открытки гостиницу «Интурист».
А еще на выставке представлены открытки с современными ростовскими видами, знакомыми даже нынешней детворе.
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