Владимир Пресняков признался, что иногда задерживает концерты ради фанатов

Российский певец Владимир Пресняков рассказал, что иногда специально оттягивает начало шоу ради опаздывающих поклонников. По словам музыканта, в таких случаях уже прибывших зрителей предупреждают о форс-мажоре.
О своих действиях в случае задержки шоу певец шутливо рассказал в беседе с Пятым каналом.
Мы обычно объясняем людям, ставим музыку, либо выходим в трусах и их чем-то занимаем.
Владимир Пресняков
певец.
Сам же музыкант старается никогда не опаздывать, так как считает это проявлением неуважения. «Это меня отец научил, и я думаю, что правильно», — поделился певец.
Ранее Владимир Пресняков и Наталья Подольская представили клип на сингл «Любовь выбрала нас» (2023). В нем артисты показали кадры со свадеб звезд российского шоу-бизнеса.