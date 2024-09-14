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Владимир Пресняков признался, что иногда задерживает концерты ради фанатов

Российский певец Владимир Пресняков рассказал, что иногда специально оттягивает начало шоу ради опаздывающих поклонников. По словам музыканта, в таких случаях уже прибывших зрителей предупреждают о форс-мажоре.

Источник: Звук

Российский певец Владимир Пресняков рассказал, что иногда специально оттягивает начало шоу ради опаздывающих поклонников. По словам музыканта, в таких случаях уже прибывших зрителей предупреждают о форс-мажоре.

О своих действиях в случае задержки шоу певец шутливо рассказал в беседе с Пятым каналом.

Мы обычно объясняем людям, ставим музыку, либо выходим в трусах и их чем-то занимаем.

Владимир Пресняков
певец.

Сам же музыкант старается никогда не опаздывать, так как считает это проявлением неуважения. «Это меня отец научил, и я думаю, что правильно», — поделился певец.

Ранее Владимир Пресняков и Наталья Подольская представили клип на сингл «Любовь выбрала нас» (2023). В нем артисты показали кадры со свадеб звезд российского шоу-бизнеса.