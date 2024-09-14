Суд в Москве отказался рассмотреть иск Волочковой к Пенсионному фонду

Сейчас Волочковой 48 лет. В 18-летнем возрасте — в 1994 году — она начала работать в петербургском Мариинском театре. Через четыре года ее пригласили танцевать в Большой. В 2003 году после примерно пяти лет работы Волочкову уволили (на тот момент у нее было около девяти лет стажа). Тогда же она доказала в суде, что увольнение было незаконным. Ее восстановили в должности, но выступать на сцене больше не давали. С 2004 года балерина занимается сольными проектами — дает свои спектакли, выступает на телевидении, снимается в кино, гастролирует. Кроме этого, она периодически танцевала в театрах, например, в Краснодаре.