«Мы делаем большое и важное дело»: Ростов-на-Дону передал 50 тонн гуманитарной помощи жителям Курской и Белгородской областей

Для жителей Ростова-на-Дону, как и людей всей нашей большой страны, чужой беды не бывает. И, когда мирные жители приграничных Белгородской и Курской областей пострадали от атак украинской армии, дончане, не сговариваясь, стали предлагать свою помощь. Не забывают о соотечественниках даже в праздник. Так, накануне Дня города, 13 сентября, ростовчане организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших в других регионах.
УЧАСТВОВАЛИ ЦЕЛЫМИ ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ.
Жители Ростова-на-Дону привозили к здания администрации города все необходимое для нуждающихся в помощи людей. В груз вошли продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, одежда и канцелярские товары. В погрузке многотонной «посылки» помогали ростовские волонтеры.
И, конечно, к акции единодушно присоединились представители органов власти, сотрудники школ и детских садов, учреждений культуры, целые коллективы предприятий, а также организации — спортивные, молодежные и общественные.
НАЧАЛИ ДЕНЬ ГОРОДА С ДОБРОГО ДЕЛА.
И символично, что гуманитарную помощь ростовчане передали в День города, когда донская столица отмечает 275-летие. С этого важного события Ростов и начал отмечать свой юбилей, который, кстати, проходит в Год добрых дел на Дону. Волонтеры в красных куртках дружно, как единый организм, передавали коробки со всем необходимым для наших соотечественников из приграничных областей.
— Весь собранный груз централизованно доставили в пункт приема гуманитарной помощи по улице Шаповалова, 2, — проинформировал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. — Спасибо каждому, кто присоединился к сбору. Мы делаем большое и важное дело.
Всего в пункт приема сегодня было доставлены десятки тонн тонн собранной гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской и Белгородской областей. Отсюда грузы уже адресно будут направлять нуждающимся людям в соседних областях.
— Силами жителей Ростова в этот раз собрано 50 тонн гуманитарной помощи, — подчеркнул Алексей Валентинович. — Ростовчан всегда отличало неравнодушие и желание помочь ближнему. И мы еще раз доказали, что вместе мы — сила.
ПЕРЕДАЛИ 20 ТЫСЯЧ ТОНН ПОМОЩИ ЗА ДВА ГОДА.
Надо сказать, что организовать сбор помощи для ростовчан сегодня стало максимально просто. Единый центр гуманитарной помощи «МыВместе» более двух лет был организован на базе учебно-опытного военного полигона Донского государственного технического университета, и работа волонтеров полностью организована и отлажена.
— За весь период в Центр поступило более 20 тысяч тонн гуманитарного груза. Помощь передавали в пункты временного размещения граждан, в пункты выдачи гуманитарной помощи для эвакуированных граждан и на освобожденные территории, — перечисляет добрые дела, которыми занимаются волонтеры Центра при поддержке огромного количества горожан, глава администрации Ростова-на-Дону.
И сам Центр стал местом объединения, дружбы и плодотворной совместной работы добровольцев из самых разных организаций, которые трудятся плечом к плечу. На его территории слаженно трудятся члены Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Волонтерского корпуса города, Донского волонтерского центра.