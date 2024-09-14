«Мы делаем большое и важное дело»: Ростов-на-Дону передал 50 тонн гуманитарной помощи жителям Курской и Белгородской областей

Для жителей Ростова-на-Дону, как и людей всей нашей большой страны, чужой беды не бывает. И, когда мирные жители приграничных Белгородской и Курской областей пострадали от атак украинской армии, дончане, не сговариваясь, стали предлагать свою помощь. Не забывают о соотечественниках даже в праздник. Так, накануне Дня города, 13 сентября, ростовчане организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших в других регионах.