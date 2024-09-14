Постер нового альбома The Cure появился в пабе, где группа дала свой первый концерт

Плакат, рекламирующий новый альбом The Cure «Songs Of A Lost World», неожиданно появился в пабе города Кроули, в котором рок-группа впервые сыграла на публику в 1978 году. Поклонники группы связались с баром, чтобы узнать подробности.
По словам фаната, позвонившего в паб, плакат был доставлен в четверг, 12 сентября. Встреча с поклонниками The Cure, по всей видимости, намечена на субботу, 14 сентября, пишет NME.
Недавно The Cure разослали своим фанатам загадочные письма, в которых подтверждалось, что новый альбом группы Songs Of A Lost World выйдет 1 ноября. В начале этой недели они также обновили свои страницы в соцсетях.
Напоминаем, что последний студийник группы «4:13 Dream» увидел свет 16 лет назад, в 2008 году.