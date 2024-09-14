Мишустин поздравил ТАСС со 120-летием и орденом «За доблестный труд»

«Поздравляю вас со 120-летием легендарного ТАСС! За эти десятилетия пройден уникальный путь от первого единого органа распространения официальной информации до одного из крупнейших и цитируемых государственных информагентств России», — говорится в тексте премьерского послания. Мишустин также отметил, что за большой вклад в развитие отечественных средств массовой информации президент Владимир Путин наградил коллектив ТАСС орденом «За доблестный труд». «Поздравляю и желаю вам новых успехов, интересных проектов, здоровья и благополучия», — пожелал глава правительства.
Мишустин отметил, что на информационных лентах агентства отражена целая эпоха в жизни страны. «События Октябрьской революции, сводки с фронтов Великой Отечественной. “Окна ТАСС” стали особым видом искусства, историческими документами. Яркие плакаты известных художников и литераторов освещали ход сражений на фронтах, прославляли подвиг героев Красной армии, вносили свой вклад в Великую Победу», — перечислил он.
Премьер также обратил внимание на то, что «тассовцы всегда находятся в центре новостей, рассказывают многомиллионной аудитории о происходящем в России и мире». «И сегодня слова “ТАСС уполномочен заявить” по-прежнему звучат актуально», — считает премьер, так как ежедневно, в реальном времени на всех официальных языках ООН выходят тысячи сообщений, сотни фото- и видеоматериалов из разных точек планеты, которые дают объективную картину событий.
«Важно, что агентство никогда не останавливается на достигнутом, динамично развивается, реализует масштабные проекты, ведет активную деятельность по созданию платформы дистрибуции информационно-аналитического и визуального контента, активно внедряет новейшие цифровые технологии. За каждым достижением ТАСС — огромная работа журналистов, фотокорреспондентов, редакторов. Людей талантливых, ответственных, для которых профессия стала любимым делом и во многом образом жизни. Именно благодаря этому агентство является одним из лидеров российских СМИ, а его аудитория постоянно увеличивается», — подытожил Мишустин в поздравлении.
Юбилей и награда ТАСС.
История первого государственного информационного агентства России ТАСС началась с Санкт-Петербургского телеграфного агентства, первым рабочим днем которого стало 1 сентября (14 сентября по новому стилю) 1904 года. Сегодня ТАСС — одно из самых цитируемых информационных агентств с лентами на русском, английском, арабском, испанском, китайском и французском языках, а также обширной базой фото- и видеоматериалов. Агентство располагает 130 корпунктами в России и за рубежом, региональные информационные центры ТАСС действуют в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Пятигорске, пресс-центры агентства открыты в Калининграде и Ставрополе.
22 августа на официальном портале правовой информации был опубликован президентский указ о награждении коллектива ТАСС орденом «За доблестный труд». Награда присуждена «за большой вклад в развитие отечественных средств массовой информации и достигнутые трудовые успехи». При этом орден «За доблестный труд» — один из самых новых в наградной системе России, он был учрежден в феврале для награждения за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны, за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, а также за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития РФ.