Мишустин поздравил ТАСС со 120-летием и орденом «За доблестный труд»

22 августа на официальном портале правовой информации был опубликован президентский указ о награждении коллектива ТАСС орденом «За доблестный труд». Награда присуждена «за большой вклад в развитие отечественных средств массовой информации и достигнутые трудовые успехи». При этом орден «За доблестный труд» — один из самых новых в наградной системе России, он был учрежден в феврале для награждения за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны, за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, а также за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития РФ.