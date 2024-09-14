LL Cool J рассказал, что у него есть неизданные песни с Майклом Джексоном

Рэпер LL Cool J признался, что у него есть припрятанные песни с участием Майкла Джексона. Артист также заявил, что на создание культовой песни Bad (1987) короля поп-музыки вдохновил его трек I'm Bad (1987).
LL Cool J искренне восхищается творчеством Майкла Джексона, как он сам рассказал в интервью для Variety.
Майкл проявил большую любовь ко мне и к хип-хопу. Давайте внесем ясность, для меня он — король. Я фанат Майкла Джексона. Его талант говорит сам за себя.
LL Cool J
рэпер.
Недавно LL Cool J выпустил первый за 11 лет альбом The Force (2024), в котором приняли участие Эминем, Nas, Снуп Догг и другие. Его 14-й по счету студийник увидел свет 6 сентября.