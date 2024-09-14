В Омске открылась галерея уличного искусства на фасадах многоэтажек

В Омске состоялось торжественное открытие галереи полномасштабных картин и рисунков, выполненных на фасадах многоэтажных домов. Мероприятие было проведено губернатором Омской области Виталием Хоценко и начальником управления президента РФ по общественным проектам Сергеем Новиковым, об этом сообщили в Telegram-канале «Хоценко о важном».