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В Омске открылась галерея уличного искусства на фасадах многоэтажек

Губернатор региона отметил положительное влияние арт-фестиваля «Омск, ты просто космос» на настроение горожан.

Источник: Комсомольская правда

В Омске состоялось торжественное открытие галереи полномасштабных картин и рисунков, выполненных на фасадах многоэтажных домов. Мероприятие было проведено губернатором Омской области Виталием Хоценко и начальником управления президента РФ по общественным проектам Сергеем Новиковым, об этом сообщили в Telegram-канале «Хоценко о важном».

Данный проект стал частью арт-фестиваля «Омск, ты просто космос». Губернатор выразил уверенность в том, что фестиваль полностью оправдал свои ожидания и подчеркнул, что искусство значительно улучшает настроение горожан.

«Это, безусловно, влияет на общее состояние атмосферы в городе», — отметил он. Сергей Новиков добавил, что яркие картины создадут жителям положительные эмоции, особенно в холодные зимние дни.

Напоминаем, что в рамках фестиваля «Омск, ты просто космос» стрит-арт художники со всей России и зарубежья создали множество уникальных рисунков на фасадах омских многоэтажек.