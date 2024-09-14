В Омске открылась галерея уличного искусства на фасадах многоэтажек

В Омске состоялось торжественное открытие галереи полномасштабных картин и рисунков, выполненных на фасадах многоэтажных домов. Мероприятие было проведено губернатором Омской области Виталием Хоценко и начальником управления президента РФ по общественным проектам Сергеем Новиковым, об этом сообщили в Telegram-канале «Хоценко о важном».
Данный проект стал частью арт-фестиваля «Омск, ты просто космос». Губернатор выразил уверенность в том, что фестиваль полностью оправдал свои ожидания и подчеркнул, что искусство значительно улучшает настроение горожан.
«Это, безусловно, влияет на общее состояние атмосферы в городе», — отметил он. Сергей Новиков добавил, что яркие картины создадут жителям положительные эмоции, особенно в холодные зимние дни.
Напоминаем, что в рамках фестиваля «Омск, ты просто космос» стрит-арт художники со всей России и зарубежья создали множество уникальных рисунков на фасадах омских многоэтажек.