«Пятый театр» запускает 34-й сезон с премьерой «Весельчаки» по Нилу Саймону

Основной темой пьесы является Бродвей. «Бродвей здесь — это символ театра мечты. Мы создаем театральный хор из артистов, которого мы называем собирательным словом “маски”. Для меня важно было выйти за рамки камерной жанровой комедии, поэтому эти маски играют ключевую роль в повествовании», — поделился своими мыслями режиссер Борис Гуревич. Главные роли в спектакле исполнят артисты Борис Косицын, Владимир Остапов и Олег Чичко.