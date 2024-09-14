«Пятый театр» запускает 34-й сезон с премьерой «Весельчаки» по Нилу Саймону

14 и 15 сентября в «Пятом театре» состоится премьера спектакля «Весельчаки» (16+) по пьесе знаменитого драматурга Нила Саймона «Солнечные мальчики». Эта постановка ознаменует начало 34-го театрального сезона. Пьеса, написанная в 1972 году, считается образцом драматургического искусства.
В «Пятом театре» постановку осуществит приглашенный режиссер Борис Гуревич, известный своим творчеством в Омском ТЮЗе, где он ранее занимал должность главного режиссера. В данный момент также идут его спектакли в театре кукол «Арлекин» — «Севильский цирюльник» и «Три мушкетера».
Основной темой пьесы является Бродвей. «Бродвей здесь — это символ театра мечты. Мы создаем театральный хор из артистов, которого мы называем собирательным словом “маски”. Для меня важно было выйти за рамки камерной жанровой комедии, поэтому эти маски играют ключевую роль в повествовании», — поделился своими мыслями режиссер Борис Гуревич. Главные роли в спектакле исполнят артисты Борис Косицын, Владимир Остапов и Олег Чичко.