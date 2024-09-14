Участника СВО Орлова назначили председателем правления «Движения первых»

«Назначить Орлова Артура Валерьевича председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи “Движение первых”», — говорится в документе.
Сам Орлов заявил, что для него большая честь возглавить организацию, в которой участвуют более семи миллионов детей и подростков.
«Постараюсь делиться нравственными ценностями и ориентирами. <…> Это крепкая семья, взаимопомощь и взаимоуважение, любовь к Родине и служение Отечеству», — сказал он.
Артур Орлов — командир танкового батальона 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа, гвардии майор. Родился 16 марта 1989 года в поселке Кизнер в Удмуртии. Окончил Казанское высшее танковое командное училище. Участвует в программе «Время героев».
Как сообщили в пресс-службе «Движения первых», Орлов находится на действующей военной службе с 2006-го. Принимал участие в боевых действиях в Сирии в 2016 году, а также в спецоперации на Украине.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоили звание Героя России с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».