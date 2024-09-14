«Нам любая задача по плечу!»: В Ростове-на-Дону провели торжественный молебен и возложили цветы в честь 275-летия города

Как рассказывал владыка Меркурий, такие мероприятия важны для восстановления исторической памяти. И вот уже несколько лет каждый День города ростовчане, пришедшие в собор, вспоминают славные события из истории Ростова. На богослужении вспоминают тех, кем был заложен город, кто его строил, и кто заботится о городе сейчас.