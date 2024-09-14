«Нам любая задача по плечу!»: В Ростове-на-Дону провели торжественный молебен и возложили цветы в честь 275-летия города

То, каким сегодня является Ростов-на-Дону — столицей юга России, городом-миллионником, который в передовиках в самых разных сферах жизни, напрямую зависит от наших предшественников. И сегодня, 14 сентября, в День города, когда донская столица отмечает юбилей, ростовчане с благодарностью вспоминают основателей города.
С МОЛИТВОЙ О ТЕХ, КТО СТОЯЛ У ИСТОКОВ.
В День города обязательно проводится торжественный молебен. Богослужение, посвященное 275-летию со дня основания Ростова-на-Дону, совершил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, глава Донской митрополии. Православные ростовчане пришли на молебен в Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы — это главная достопримечательность донской столицы. Построенное в далеком 1860 году здание является знаковым местом для ростовчан и гостей города.
Как рассказывал владыка Меркурий, такие мероприятия важны для восстановления исторической памяти. И вот уже несколько лет каждый День города ростовчане, пришедшие в собор, вспоминают славные события из истории Ростова. На богослужении вспоминают тех, кем был заложен город, кто его строил, и кто заботится о городе сейчас.
У Ростова-на-Дону поистине славная история. Основанный указом императрицы Елизаветы Петровны 275 лет назад, сегодня город является крупнейшим административным, экономическим, культурным, научно-образовательным, промышленным центром Юга России.
— Мы гордимся героическим прошлым Ростова-на-Дону. Восхищаемся трудовыми подвигами ростовчан. Приумножаем традиции и делаем все для того, чтобы наш город развивался, рос и процветал, — сказал глава администрации Алексей Логвиненко, который принял участие в торжественном молебне.
ЦВЕТЫ — ОСНОВАТЕЛЬНИЦЕ.
После богослужения, по доброй и красивой традиции, в День города возлагают цветы к памятникам святого покровителя донской столицы — Святителю Димитрию Ростовскому на Соборной площади и основательнице Ростова-на-Дону Елизавете Петровне в Покровском сквере.
Именно императрица в 1749 году своим указом учредила Темерницкую таможню. И за 275 лет из крепости, возведенной в честь Святителя Димитрия Ростовского, донская столица превратилась в современный, динамично развивающийся город. В благодарность за это мудрое решение ростовчане каждый год в День города несут к памятнику Елизаветы Петровны цветы.
«В ЕДИНСТВЕ И СПЛОЧЕННОСТИ НАША СИЛА!».
И, конечно, в День города глава администрации обратился к ростовчанам с поздравлениями.
— Достижениями и успехами горожан пишется история современного города. В единстве и сплоченности наша сила! И когда мы вместе беремся за дело — нам любая задача по плечу Вместе мы решаем насущные вопросы, закладываем фундамент будущего и отвечаем на вызовы времени, — подчеркнул Алексей Логвиненко.
— И сегодня специальная военная операция сплотила городское сообщество. Тысячи ростовчан с оружием в руках защищают интересы России на передовой. Ростовский бизнес перестроил свои производства под нужды фронта. Сотни неравнодушных ростовчан -собирают гуманитарную помощь пострадавшим жителям Курской и Белгородской областей.
И любимому городу, и всем до единого жителя Ростова-на-Дону глава пожелал благополучия, счастья и процветания.