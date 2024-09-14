Летают целые сутки и видят сквозь облака: В Ростове показали трофейную технику из США, Канады, Украины и Польши

В парке Левобережном в Ростове-на-Дону в День города открылась выставка трофейной техники, которая была захвачена военными южной группировки войск на авдеевском и донецком направлениях во время СВО.
Мы побывали на выставке, подробно рассмотрели подбитые танки, БМП, беспилотники, а еще узнали у военных историю каждого трофея — как была захвачена техника.
ТРУСЛИВО БЕЖАЛИ, ОСТАВИВ ТЕХНИКУ.
Основная часть экспозиции представлена военными машинами иностранного производства. Так, здесь можно встреть бронеавтомобиль «Рошель Сенатор», произведенный в 2018 году в Канаде. Он оборудован системой камер кругового обзора с функцией ночного видения. Также у него есть десятиступенчатая коробка передач.
— Мы эту машину захватили при освобождении Красногоровки в ДНР. Точнее на подъезде к городу. Причем по этой дороге враг постоянно подвозил свои боеприпасы. И силами штурмового отряда с группой саперов саперов нам удалось выйти на противника, — вспоминает один из участников СВО.
Сейчас у канадского бронеавтомобиля, как говорят военные, колеса в плачевном состоянии. А вот стекла у машины оказались крепкими и бронированными.
— Их можно пробить только пулеметами.
Неподалеку — боевая машина пехоты БМП 1У украинского производства. Она используется для огневой поддержки и транспортировки личного состава. Была захвачена в этом году в ходе освобождения Марьинки в Донецкой народной республике.
По словам военных, на этой машине ВСУ пытались высадить десант в лесополосу. Вот только противник не учел того, что в том месте уже находились наши подразделения.
— То есть по фронту на них шел первый штурмовой отряд, а справа уже поджимал второй. И по радиоперехвату мы слышали, что экипаж покидает машину. Если бы все происходило в поле, а не в лесополосе, они смогли бы маневрировать на машине, но в той ситуации им мешали деревья. И врагу не оставалось ничего другого, как трусливо бежать и бросить свою технику. Правда, ушли они недалеко…
Идем дальше и видим бронеавтомобиль «Козак 2М1» украинского производства, который предназначен для перевозки личного состава и поддержки его в бою. Машина была захвачена в городе Владимировка бойцами ростовского 103-го мотострелкового полка.
— Здесь по осколкам можно понять, что сначала работала артиллерия. Но по цели удавалось бить только с одной стороны машин, поэтому бронеавтомобиль все быстрее и быстрее приближался к нашим бойцам. Тогда пехота стала стрелять по стеклам и дверям, чтобы лишить водителя обзора. А потом машина наехала на мину и встала как вкопанная. Двигаться больше она не могла.
Кстати, из-за того, что все удары артиллерии пришлись лишь на одну сторону бронеавтомобиля, вторая сторона осталась полностью невредимой. А вот водительская — полностью изрешечена пулями, выбито одно окно, и практически полностью вывернуто колесо.
А это американский бронетранспортер «Кугуар». Он был принят на вооружение 20 лет назад. Кабина машины оборудована современными системами управления, GPS и связи. В нем также присутствует защита от мин. Кроме США такие пронетранспортеры есть на вооружении у Канады, Хорватии, Дании, Грузии и Венгрии.
МАМОНТ, АИСТ И ФУРИЯ.
С интересом изучали ростовчане беспилотники. Вот, например, БПЛА самолетного типа «Лелека-100», его еще называют «аистом». Этот беспилотник был разработан Украиной совместно с Польшей. Такой дрон применяетя для аэросъемки местности и разведки.
— В его комплект входит специальная анти-РЭБ система. А на борту установлен автопилот с автоматическим режимом полета и навигации.
Однако «аиста» все же сбили средствами радиоэлектронной борьбы недалеко от линии боевого соприкосновения на Бахмутском направлении.
А вот дрон латвийского производства. Он может находиться в воздухе почти целые сутки, улететь от оператора «птичка» готова в пределах 50 километров. По словам военных, этот экспонат оснащен двумя камерами. Одна из них — электронно-оптическая с высоким разрешением, а вторая — инфракрасная, которая может снимать в условиях с неблагоприятной видимостью.
БПЛА «Фурия» украинского производства способен в режиме реального времени точно определять данные визуальной карты с координатами GPS. А еще беспилотник с помощью лазера может наводить на цель.
— Он аварийно приземлился после того, как на него воздействовала самодельная станция РЭБ шестой мотострелковой дивизии.
На выставке также был представлен китайско-украинский беспилотник «Мамонт». Он может быть и дроном-камикадзе, и транспортным БПЛА. А еще умеет самоуничтожаться, так как в нем встроен датчик переворота.
Многие ростовчане, увидев вживую всю эту смертоносную технику, яснее осознали, насколько ожесточенная ведется борьба на передовой. Выставка продолжит работу в парке Левобережном ежедневно до 22 сентября, с 10:00 до 18:00.