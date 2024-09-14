Летают целые сутки и видят сквозь облака: В Ростове показали трофейную технику из США, Канады, Украины и Польши

— То есть по фронту на них шел первый штурмовой отряд, а справа уже поджимал второй. И по радиоперехвату мы слышали, что экипаж покидает машину. Если бы все происходило в поле, а не в лесополосе, они смогли бы маневрировать на машине, но в той ситуации им мешали деревья. И врагу не оставалось ничего другого, как трусливо бежать и бросить свою технику. Правда, ушли они недалеко…