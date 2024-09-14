«Ростов» всухую проиграл «Краснодару» на выезде в 8 туре РПЛ

В субботу, 14 сентября, состоялся матч «Краснодар» — «Ростов» восьмого тура Российской премьер-лиги по футболу. «Желто-синие» уступили в южном дерби хозяевам поля со счетом 2:0.
На поле стадиона «Краснодар» ставки были на «быков». Перед матчем они занимали вторую строчку турнирной таблицы, тогда как у «Ростова» была седьмая. Но болельщики надеялись на результативный футбол, чего не произошло.
На 16-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, а уже во втором тайме, на 77-й минуте, он оформил дубль. Дополнительное время не принесло результата, и матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Краснодара».
По результатам этой встречи «быки» так и остались на втором месте в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками, и «Ростов» пока что на седьмой строчке — у них 11 очков после восьми матчей.
Следующую игру ФК «Ростов» проведет с «Оренбургом» в рамках Кубка России. Встреча состоится в среду, 18 сентября, в 19:00.