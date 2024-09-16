Готовлю каждый день всего за 30 минут — рецепт идеальной запеканки с грибочками

Ингредиенты:
500 г свежих грибов (шампиньоны, вешенки или смесь) 1 большая луковица 2 зубчика чеснока 200 мл сливок 20−30% жирности 100 г сыра (можно использовать моцареллу или любой другой плавленый сыр) 3 яйца Соль и перец по вкусу Свежая зелень для подачи (укроп, петрушка) Масло для жарки Сочнейшее куриное филе на сковороде всего за 30 минут — простой и вкусный рецепт.
Изумительно вкусно и быстро.
Пошаговый рецепт:
Подготовка грибов и овощей:
Тщательно очистите грибы и нарежьте их ломтиками. Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите.
Жарка:
На сковороде разогрейте масло, добавьте лук и чеснок, жарьте до прозрачности. Добавьте грибы и обжаривайте на среднем огне до готовности, приправьте солью и перцем.
Приготовление заливки:
В миске взбейте яйца с сливками, добавьте натертый сыр, соль и перец.
Сборка запеканки:
Выложите обжаренные грибы с луком в форму для запекания. Залейте грибную смесь яично-сливочной заливкой.
Запекание:
Поставьте форму в предварительно разогретую до 180 духовку и запекайте около 20−25 минут до золотистой корочки. Ленивые лежебоки в восторге: 1 привычка утром растопит жир на животе за 20 дней.
Прием поможет эффективно справиться с лишним весом.
Подача:
Подавайте запеканку горячей, посыпав свежей зеленью.
Эта запеканка не только вкусная, но и сытная, идеально подходит как для обеда, так и для ужина. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают это блюдо прекрасным выбором для каждого дня.