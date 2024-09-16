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Готовлю каждый день всего за 30 минут — рецепт идеальной запеканки с грибочками

Эта аппетитная запеканка с грибами — настоящая находка для тех, кто ценит вкусные и простые блюда. Не требуя много времени на подготовку, она обещает стать вашим любимым угощением, которое вы захотите готовить снова и снова, делится ИА PrimaMedia. Вот как легко и быстро можно приготовить эту восхитительную запеканку:

Ингредиенты:

500 г свежих грибов (шампиньоны, вешенки или смесь) 1 большая луковица 2 зубчика чеснока 200 мл сливок 20−30% жирности 100 г сыра (можно использовать моцареллу или любой другой плавленый сыр) 3 яйца Соль и перец по вкусу Свежая зелень для подачи (укроп, петрушка) Масло для жарки Сочнейшее куриное филе на сковороде всего за 30 минут — простой и вкусный рецепт.

Изумительно вкусно и быстро.

Пошаговый рецепт:

Подготовка грибов и овощей:

Тщательно очистите грибы и нарежьте их ломтиками. Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите.

Жарка:

На сковороде разогрейте масло, добавьте лук и чеснок, жарьте до прозрачности. Добавьте грибы и обжаривайте на среднем огне до готовности, приправьте солью и перцем.

Приготовление заливки:

В миске взбейте яйца с сливками, добавьте натертый сыр, соль и перец.

Сборка запеканки:

Выложите обжаренные грибы с луком в форму для запекания. Залейте грибную смесь яично-сливочной заливкой.

Запекание:

Поставьте форму в предварительно разогретую до 180 духовку и запекайте около 20−25 минут до золотистой корочки. Ленивые лежебоки в восторге: 1 привычка утром растопит жир на животе за 20 дней.

Прием поможет эффективно справиться с лишним весом.

Подача:

Подавайте запеканку горячей, посыпав свежей зеленью.

Эта запеканка не только вкусная, но и сытная, идеально подходит как для обеда, так и для ужина. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают это блюдо прекрасным выбором для каждого дня.

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