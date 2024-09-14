В Ростове выставку трофейной техники за первый час посмотрели 1,5 тысячи человек

— Организаторами мероприятия не планировалось собирать на площадке единовременно более 50 человек. Предполагаемое количество указано в целом с учетом прохождения людей по площадке экспозиции за час, — прокомментировали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области вопрос журналистов о количестве посетителей выставки в условиях запрета губернатора на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.