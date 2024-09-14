В Ростове выставку трофейной техники за первый час посмотрели 1,5 тысячи человек

Выставку захваченной в зоне СВО техники, которая открылась в субботу, 14 сентября, в Ростове-на-Дону, только за первый час посмотрели более 1500 человек. Об этом сообщает ТК «Дон ТР».
— Организаторами мероприятия не планировалось собирать на площадке единовременно более 50 человек. Предполагаемое количество указано в целом с учетом прохождения людей по площадке экспозиции за час, — прокомментировали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области вопрос журналистов о количестве посетителей выставки в условиях запрета губернатора на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.
Напомним, на выставке в парке «Левобережный» представлены образцы техники противника, захваченной военнослужащими Армии России в ходе спецоперации.
Посетители смогли убедиться, что на вооружении у ВСУ не только украинская техника, но и американская, канадская, польская, датская, а также из Великобритании. Военнослужащие рассказали, при каких условиях боевые машины были захвачены южной группировкой войск.
Ростовчане и гости города увидели БТР, БМП, танк, бронеавтомобиль, беспилотники и другие образцы техники противника.
Выставка работает каждый день с 10:00 до 18:00 вплоть до 22 сентября.