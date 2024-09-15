«Непогода и котики»: как отмечали День города в Зеленоградске

Несмотря на перенос части праздника, в городе осталось много гостей. Они фотографировали бушующее море и подтанцовывали в такт стойким музыкантам. Самые активные даже смогли попробовать себя в зумбе на батутах. А знаменитые зеленоградские котики с интересом наблюдали за происходящим.
Больше всего людей гуляли по Курортному проспекту, согреваясь горячими напитками и оживлёнными разговорами. На ярмарке можно было купить поделки местных мастеров. Популярностью пользовался и Краеведческий музей, в котором проводили мастер-классы по рисованию.
Как прошёл День города вопреки непогоде — в фоторепортаже Калининград.Ru.