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«Непогода и котики»: как отмечали День города в Зеленоградске

В субботу, 14 сентября, в Зеленоградске начали отмечать День города. Но из-за непогоды пришлось перенести основные мероприятия на следующие выходные. С самого утра над городом повисло пасмурное небо с дождём, а порывы ветра у моря достигали 15 метров в секунду.

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Несмотря на перенос части праздника, в городе осталось много гостей. Они фотографировали бушующее море и подтанцовывали в такт стойким музыкантам. Самые активные даже смогли попробовать себя в зумбе на батутах. А знаменитые зеленоградские котики с интересом наблюдали за происходящим.

Больше всего людей гуляли по Курортному проспекту, согреваясь горячими напитками и оживлёнными разговорами. На ярмарке можно было купить поделки местных мастеров. Популярностью пользовался и Краеведческий музей, в котором проводили мастер-классы по рисованию.

Как прошёл День города вопреки непогоде — в фоторепортаже Калининград.Ru.

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