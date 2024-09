«Звери» и корни: Рома с балалайкой, The Weeknd с последним айфоном

Однако первая ласточка скорее разочаровывает. В Dancing In The Flames подвижное электронное сопровождение и симпатичная мелодия, исполненная фирменным фальцетом Тесфайе, но не более того. С такими хитами артиста, как Blinding Lights и Save Your Tears, свежую композицию не сравнить. Да и видео, на самом деле, весьма проходное: The Weeknd едет на роскошном автомобиле (причем сразу понятно, что снято всё в павильоне), попадает в аварию, долго и красиво падает в осколках стекла, не переставая петь, и в конце его увозят на скорой помощи. Скорее всего, как и прежде, The Weeknd сделает нечто вроде сериала из клипов: каждый следующий ролик будет подхватывать сюжетную эстафету предыдущего. Что ж, остается надеяться, что главные козыри певец приберег.