«Звери» и корни: Рома с балалайкой, The Weeknd с последним айфоном

Кендрик Ламар бросает обвинения американской хип-хоп-индустрии, The Weeknd рекламирует айфон и попадает в автокатастрофу, а Филипп Чижевский собирает 300 человек на одной сцене. Об одной из новинок недели — альбоме рэпера Рича — мы рассказывали в отдельном материале, здесь же рассмотрим другие яркие новинки, максимально разнообразные во всех отношениях.
The Weeknd, наконец, выпустил клип и первый сингл из своего будущего альбома. Ранее фрагмент из ролика показывали на сентябрьской презентации Apple, подчеркивая, что он снят на iPhone 16 Pro. И вот теперь мы можем оценить работу целиком, отделив маркетинг от искусства (если это возможно).
Напомним, готовящийся лонгплей Hurry Up Tomorrow станет завершающей частью трилогии, начатой After Hours в 2020-м и продолженной Dawn FM. Причем Абель Тесфайе уверяет, что после выхода диска вовсе откажется от псевдонима The Weeknd и начнет новую эру творчества. Поэтому вполне логично, что к грядущей новинке столько внимания.
Однако первая ласточка скорее разочаровывает. В Dancing In The Flames подвижное электронное сопровождение и симпатичная мелодия, исполненная фирменным фальцетом Тесфайе, но не более того. С такими хитами артиста, как Blinding Lights и Save Your Tears, свежую композицию не сравнить. Да и видео, на самом деле, весьма проходное: The Weeknd едет на роскошном автомобиле (причем сразу понятно, что снято всё в павильоне), попадает в аварию, долго и красиво падает в осколках стекла, не переставая петь, и в конце его увозят на скорой помощи. Скорее всего, как и прежде, The Weeknd сделает нечто вроде сериала из клипов: каждый следующий ролик будет подхватывать сюжетную эстафету предыдущего. Что ж, остается надеяться, что главные козыри певец приберег.
Скандалы в американском рэпе, кажется, идут стабильно по расписанию. Очередную волну дискуссий (если называть ругань дипломатично) подняла новость о приглашении Кендрика Ламара выступить на суперкубке — главном спортивном и медийном событии в США. В перерыве между двумя таймами вся страна смотрит по телевизору музыкальное шоу, которое готовит кто-то из суперзвезд (зачастую, кстати, за собственный счет), поэтому возможность стать этим счастливчиком для многих артистов дороже любой «Грэмми».
В принципе решение оргкомитета выглядит логичным: Ламар действительно последнее время в топе. Но пикантность в том, что, во-первых, два года назад он уже выступал на том же событии — вместе с Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem и 50 Cent, а во-вторых, мачт будет проходить в Нью-Орлеане, родном городе другого рэпера — Лила Уэйна. И тот, естественно, был возмущен, что выбрали не его. А другая знаменитость, Ники Минаж, обвинила в этом Jay-Z, связанного с организаторами суперкубка.
Но пока в соцсетях и эфирах кипят страсти, Кендрик решил выпустить новый сингл, причем сделал это нетипичным образом — просто выложил трек на своей странице. И это первая его запись с момента выхода сверхуспешной Not Like Us, где Ламар критикует Дрейка. Без острых тем не обошлось и теперь, но мишень уже не конкурент из Канады, а вся хип-хоп-индустрия, которая поощряет гедонизм и поверхностный успех. Кендрик читает на фоне меланхоличного полуакустического сопровождения с нежным женским бэк-вокалом. И непонятно, всерьез это или нет.
Группа «Звери» выпустила альбом, который от нее менее всего ожидали. С черно-белой обложки диска под красноречивым названием «Фолк» на нас смотрят деревенская женщина в платочке и младенец — как выясняется, бабушка и мать Ромы Зверя. Ну, а названия номеров — «Степь да степь», «Маруся», «Атаман» и так далее — заставляют предположить, что автор «Районов-кварталов» решил стать кем-то вроде Олега Газманова.
Но нет, здесь всё сложнее. Рома скорее играет в обращение к корням, вплетая в аранжировки балалайку («Пуля виноватого найдет»), а то и переходя на шансон («Не легче») или авторскую песню («За гаражами») — собственно, самые что ни на есть народные жанры, только уже XX века. Но стихи, щедро пересыпанные аллюзиями, в частности, неоднократными намеками на Чехова, столь любимого Ромой («Небо в алмазах»), не позволяют принять всё за чистую монету. За лубочным фасадом скрывается сложная рефлексия и музыканта, и поэта.
Собственно, «Фолк» вполне можно слушать как традиционную полуакустическую рок-запись с простыми мелодиями, будто созданными для того, чтобы их горланили уличные музыканты на Невском проспекте (не всё же на «Районах-кварталах» сидеть). Для этих целей, например, финальная «С собой» подходит как нельзя лучше. А можно попытаться распутать этот стилевой и идейный клубок, где русские народные мотивы вдруг встречаются с кантри, а за иронией проглядывает боль.
Концертное событие месяца, если не года: исполнение в Зале имени Чайковского «Песен Гурре» Арнольда Шенберга, приуроченное к 150-летию со дня рождения австрийского композитора. Оратория продолжительностью около двух часов чистого времени крайне редко звучит из-за монструозного состава. Он может варьироваться, но в данном случае мы услышали два оркестра, четыре хора, пять певцов-солистов, чтицу, в общей сложности — около 300 человек. Возглавлял эту армию новоназначенный худрук ГАСО им. Е. Ф. Светланова Филипп Чижевский.
Сложно представить, сколько сил и энергии дирижера потребовал проект и на стадии подготовки, и непосредственно на сцене, «за рулем» музыкальной машины-махины. Исполнителям здесь приходится почти всё время держаться на эмоциональном пике, кульминации следуют одна за другой, а форма трещит по швам.
Последнее ни в коей мере не вина Чижевского, напротив, он сделал всё, чтобы сочинение воспринималось как драматургически цельное. Но такова сущность музыки раннего Шенберга, испытывавшего сильнейшее влияние Вагнера и пытавшегося превзойти кумира, сделать еще масштабнее, еще эмоциональнее. К тому же опус распадается стилистически: автор работал над «Песнями Гурре» в 1900—1903 годах, потом бросил недописанную партитуру, а вернулся к замыслу уже в начале 1910-х, уйдя далеко вперед. И если поначалу материал действительно звучит как чистое вагнерианство, квинтэссенция позднего романтизма, то в эпизодах с чтицей (Дарья Мороз) мы отчетливо слышим экспрессионистские интонации «Лунного Пьеро».
Так или иначе, все несовершенства сочинения на тот момент еще молодого композитора не отменяют главного: это одна из ярких и показательных страниц истории мировой музыки и можно только порадоваться, что она прозвучала (после долгого перерыва) в России в образцовой интерпретации. Ну и теперь доступна в записи трансляции.
Весь плейлист мы построили на стилевых гибридах. Сначала прозвучит песня Мэг Смит — американской артистки, явно идущей по стопам Тэйлор Свифт и скрещивающей поп с роком. Следом прозвучит рок-рэп Рича «Сотен шесть километров» из нового альбома, а за ним — соединяющая русский народный материал и кантри «Маруся» в исполнении Ромы Зверя и, для контраста и сравнения, мягкий зарубежный поп-фолк из свежего диска норвежцев Kalandra. Ну и в конце — экспериментальный джаз органиста, саксофониста и ударника krajenski. Его особенность — в использовании традиционного академического органа.
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