Отдали «Аутсорсу»: чем завершился фестиваль сериалов «Новый сезон»

Главный приз третьего фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который завершился 14 сентября в Сочи, получил сериал «Аутсорс» Душана Глигорова. В пилотном эпизоде рассказывается о том, что происходит в стенах одной тюрьмы образца 1996 года на Дальнем Востоке. Еще одним событием стал проект «Между ними химия» — исполнительница главной роли Саша Бортич победила в номинации «Героиня “Нового сезона”, а режиссера сериала Карину Чувикову назвали “Открытием “Нового сезона”. “Известия” подводят итоги и перечисляют сериалы, за которыми интереснее всего следить в новом сезоне.
Уже три года подряд в сентябре сочинский курорт «Роза Хутор» на неделю превращается в главную площадку для ведущих российских стримингов. Фестиваль «Новый сезон» снова собрал самые ожидаемые оригинальные проекты, которые зрители будут смотреть и обсуждать ближайший год. 16 сериалов, четыре полнометражных фильма — и всего один кинотеатр «Роза Холл». Уникальность фестиваля в том, что здесь нет отборочной комиссии, программного директора, никакой особой концепции: стриминги самоорганизуются и выдают собственные топовые новинки по своему усмотрению.
В этом году председательствовал в попечительском совете фестиваля онлайн-кинотеатр Wink. То, что Wink правил бал, было ощутимо и по программе самого смотра. Преобладающее число проектов было именно от этого стриминга: «Челюскин. Первые», «Между нами химия», «Подростки в космосе» и созданная в коллаборации со START криминальная драма «Дети перемен» — практически контрольный пакет акций программы.
— Если первое свидание — это еще так-сяк, на втором присматриваешься, а третье — это уже более-менее стабильные серьезные отношения. Мне кажется, что мы уже тоже с вами здесь стабильно и серьезно соотносимся, — сказал на открытии глава Wink Александр Косарим.
Стабильность — признак мастерства. Как и в прошлом году, церемонии открытия и закрытия ставил Андрей Вальдберг, только на этот раз все-таки не обошлось без вмешательства искусственного интеллекта. «В духе времени», — констатировал постановщик. В итоге церемоний открытия у «Нового сезона» было целых три, музыку, диалоги и трейлеры к ним генерировала нейросеть. В финале открытия Вальдберг предложил зрительному залу устроить с ней музыкальный баттл под «А не спеть ли мне песню о любви». В завершение фестиваля на сцене «Розы Холл» была «свадьба». Церемонию закрытия объявили церемонией бракосочетания между зрителем и контентом.
О любви и подвиге был и сам контент. Оправдывая свое название, первым на суд зрителей на «Новом сезоне» отправили историческую драму о катастрофе парохода «Челюскин» во время прохождения Северного морского пути. «Челюскин. Первые» — проект амбициозный, масштабный и долгий, больше двух лет съемочная группа «сражалась с морозом, снегом, льдом и ветром». Осмысливали трагедию 1934 года профессионалы Art Pictures Vision по заказу «НМГ Студии» при поддержке Института развития интернета. Режиссер проекта — Степан Коршунов, главные роли исполнили Стася Милославская, Кирилл Кяро, Глеб Калюжный, Александр Лойе. Их работу над проектом на фестивале сравнивали с подвигом самих челюскинцев.
Профессионального жюри на фестивале нет. Голосуя в специальном Telegram-боте, победителей выбирают сами зрители. Это, пожалуй, лучшее решение, поскольку за время зрителя и бьются гиганты стриминговой индустрии. Показательным стал прошлый год, когда с главной наградой с южного курорта уехало колкое «Слово пацана». Два месяца спустя сериал действительно стал самым ожидаемым и обсуждаемым. Но рефлексия по феномену проекта Жоры Крыжовникова, как и тренд по переосмыслению не такого далекого прошлого, продолжилась в этом году. На звание нового «Слово пацана» претендовали «Дети перемен» Любови Львовой и Сергея Тарамаева. В кадре снова 90-е, снова бандиты и снова Слава Копейкин.
Но все же главным событием «Нового сезона» стал драматический «Аутсорс». Сериал Душана Глигорова победил в номинации «Самый ожидаемый сериал». И это снова срез целой эпохи, на этот раз ельцинской. Действие происходит в 1996 году в дальневосточной тюрьме особого назначения, куда переводят нового сотрудника Костю. На фоне очерствевших и погрязших в ежедневной тюремной рутине коллег он — человек с высокими моральными принципами, и даже в жестоких убийцах он может все еще разглядеть людей. Героя с обостренным чувством справедливости играет Иван Янковский, уступивший в этом году победу в номинации «Герой “Нового сезона” Евгению Цыганову. Именно Косте и приходит мысль отдавать исполнение смертной казни на аутсорс, чтобы близкие жертв преступников за деньги сами исполняли приговор.
— Мы вам показали много мрака, чтобы вы не забывали про свет и любовь, — сказал исполнитель одной из главных ролей Эльдар Каллимулин во время награждения.
Тьмы в конкурсе действительно было много. На этом фоне глотком свежего воздуха казались комедии. Например, очаровательная «Подслушано в Рыбинске» Петра Тодоровского с Тимофеем Трибунцевым в роли театрального критика-неудачника, способного предвидеть смерть людей вокруг. Или «Красная Поляна» Романа Прыгунова — как если бы его суперуспешных (до сих пор не поддается объяснению) «Беспринципных» перенесли с Патриков на одноименный сочинский курорт. И без сказок тоже никуда. Их на «Новом сезоне» представлял многосерийный «Последний богатырь. Наследие». Яркий, дорогой, получившийся в лучших традициях одноименной франшизы, он тоже не уехал без призов. Сериал отметили специальной наградой.
Еще одним событием «Нового сезона» стало пронзительное драмеди «Между нами химия» с Сашей Бортич, Никитой Евремовым и Евгением Сангаджиевым. Героиня Бортич узнает, что у нее рак и начинает готовиться к худшему. Больше всего мать-одиночку волнует, с кем останутся после смерти двое ее малолетних детей, поэтому героиня экстренно осваивает дейтинговые приложения, чтобы найти будущего приемного отца. Легко, смешно, остроумно, в меру драматично и, главное, не стыдно. В зале то и дело раздавались всхлипы. Плакали (хочется верить, что от счастья) и Саша Бортич с Кариной Чувиковой. Актриса и режиссер получили награды «Героиня “Нового сезона” и “Открытие “Нового сезона” соответственно.
На фоне насыщенной сериальной программы совершенно терялись полные метры. В этом году до «Нового сезона» доехали картины, словно бы и не нуждающиеся в дополнительном фестивальном промо, как, например, «Один день в Стамбуле». Комедию от «Квартета И» в кинотеатрах выпустит крупнейший прокатчик «Централ Партнершип», а затем фильм осядет в библиотеке START. Вероятно, все самое волнующее из полных метров мы увидим уже через три недели в Геленджике на фестивале авторского кино «Маяк». А на «Новом сезоне» награду за лучший фильм получила криминальная комедия «Где наши деньги» режиссера Владимира Зинкевича. На этот раз «привет 90-м» передавал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».
Программе «Нового сезона» стоит отдать должное за то, что она старалась разговаривать со зрителями на разных языках. С молодежью пытался говорить проблемный рэпер Lil Doj, он же Антон, он же герой Юры Борисова. В драме «Урок» после аварии, в которой погибла его девушка, скандального разрыва с музыкальным лейблом и наркологической клиники он встает на путь исправления. Старший брат — учитель физики — устраивает его в школу вести факультатив у таких же проблемных и достаточно клишированных старшеклассников. Отчасти сюжет в «Уроке» вторичен — пьяная вечеринка старшеклассников, с которой все и начинается, перерастает в выяснение отношений. И один из тусовщиков непременно достанет из сейфа отцовский пистолет. Все это мы видели здесь же, на «Новом сезоне-2023» и чуть позже на «Кинопоиске» в «Цикадах». Намного увлекательнее следить за дуэтом Юры Борисова и сыгравшего его брата Даниила Воробьева. Последний в «Уроке» побрит налысо под стать Борисову, что делает их пугающе похожими.
Режиссер проекта, который выйдет на Okko, — Сергей Филатов. К слову, на прошлогоднем «Новом сезоне» должна была состояться премьера его «Бара “Один звонок”, но сериал пропал без объяснения причин из программы уже во время смотра. Такие проекты в этот раз “Новый сезон” миновали, а некоторые, напротив, именно на фестивале вернулись в стриминговый строй. Речь идет о “Фарме”, которая изначально должна была выйти на Premier еще в конце мая, но ее сразу после светской премьеры в Москве перенесли на неопределенный срок. Криминальное драмеди о создании подпольной лекарственной лаборатории ради спасения жизни героя Марка Эйдельштейна уже прозвали российским ответом хиту “Во все тяжкие”. Увидеть его можно будет с 19 сентября.
В финале же «Нового сезона» говорили о «Брате». Генеральный продюсер KION Игорь Мишин объявили о создании документального проекта «Брат навсегда», посвященного детям тех, кто 25 лет назад работал над легендарной дилогией Алексея Балабанова. Нового «Брата» будут снимать все семь онлайн-платформ, которые входят в попечительский совет «Нового сезона». Возможно, в следующем году НС вслед за «Пилотом» подхватит тренд на документальный контент. В любом случае, фильм открытия фестиваля 2025 года уже известен. Им станет документальный «Брат. Навсегда». Такого горизонта планирования даже в Каннах не встретишь.