Отдали «Аутсорсу»: чем завершился фестиваль сериалов «Новый сезон»

Программе «Нового сезона» стоит отдать должное за то, что она старалась разговаривать со зрителями на разных языках. С молодежью пытался говорить проблемный рэпер Lil Doj, он же Антон, он же герой Юры Борисова. В драме «Урок» после аварии, в которой погибла его девушка, скандального разрыва с музыкальным лейблом и наркологической клиники он встает на путь исправления. Старший брат — учитель физики — устраивает его в школу вести факультатив у таких же проблемных и достаточно клишированных старшеклассников. Отчасти сюжет в «Уроке» вторичен — пьяная вечеринка старшеклассников, с которой все и начинается, перерастает в выяснение отношений. И один из тусовщиков непременно достанет из сейфа отцовский пистолет. Все это мы видели здесь же, на «Новом сезоне-2023» и чуть позже на «Кинопоиске» в «Цикадах». Намного увлекательнее следить за дуэтом Юры Борисова и сыгравшего его брата Даниила Воробьева. Последний в «Уроке» побрит налысо под стать Борисову, что делает их пугающе похожими.