Врач против ученых: как Секст Эмпирик поможет примириться с окружающей действительностью

От тревожности, вызываемой «смутностью» вещей, то есть их неясной природой как таковой, доктор Секст прописывает довольно доступный рецепт — надо просто перестать делить их на плохие и хорошие: «Ибо кто высказывает мнение, что нечто само по своей природе прекрасно или дурно, постоянно смущается; и когда нет налицо того, что ему кажется прекрасным, он считает, что его терзает то, что по своей природе дурно, и он гонится за тем, что ему кажется хорошим. Тот же, кто не имеет определенного суждения о том, что хорошо или дурно по природе, как не бежит от него, так и не гонится за ним напряженно, почему и остается невозмутимым».