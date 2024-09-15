Фигурант дела экс-замминистра Иванова владеет квартирой у Кремля за ?250 млн

Бородин родился во Владимирской области. Он переехал в Москву и в 2005 году основал компанию «Медиа-Траст», занимавшуюся созданием телевизионной рекламы. Через год он открыл два рекламных агентства: «Пресс-Медиа» и «Медиа-Рилейшенс». Кроме этого, он стал совладельцем компании «Росэнергоатомстрой», обслуживающей Калининскую атомную электростанцию. Через три года он также начал владеть предприятиями «Энергокапитал», «Энергоавтоматика» и «Гринэнерджи». В сфере энергетики был задействован и Иванов, который тогда работал в структурах Минатома и был вице-президентом «Атомстройэкспорта». Бородин занимался и кредитным бизнесом. В 2012 году он вместе с бывшей женой Иванова Светланой Маниович открыл «МКК Кредит Лайн». Также Бородин связан с генералом через ООО «Волжский берег» и хоккейный клуб министерства обороны «Красные звезды». Его компания строила Иванову поместье в Тверской области.