Плющенко рассказал, куда пойдут деньги от матери фигуристки Парсеговой

Олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил, что взысканные с матери фигуристки Арины Парсеговой средства пойдут на благотворительность. Об этом он рассказал РИА Новости.
«Пока еще не решили, отдадим ли деньги в какой-то из детских домов или перечислим в фонд помощи пострадавшим в Курской области», — сообщил тренер.
По словам Плющенко, с самого начала истории с судебным процессом он подчеркивал, что «дело не в деньгах».
На прошлой неделе Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск академии Плющенко к Арине Парсеговой, бывшей воспитаннице школы.
Суд постановил взыскать с матери спортсменки 1,83 миллиона рублей.
12-летняя спортсменка ранее покинула академию и перешла в группу Этери Тутберидзе, у которой уже тренировалась какое-то время. После этого академия Плющенко обратилась в суд.
При этом в расторжении договора Парсеговой было отказано.
Тутберидзе впоследствии заявила, что долг Парсеговой перед академией Плющенко будет закрыт полностью.