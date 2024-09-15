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Плющенко рассказал, куда пойдут деньги от матери фигуристки Парсеговой

Источник: Российская газета

Олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил, что взысканные с матери фигуристки Арины Парсеговой средства пойдут на благотворительность. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Пока еще не решили, отдадим ли деньги в какой-то из детских домов или перечислим в фонд помощи пострадавшим в Курской области», — сообщил тренер.

По словам Плющенко, с самого начала истории с судебным процессом он подчеркивал, что «дело не в деньгах».

На прошлой неделе Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск академии Плющенко к Арине Парсеговой, бывшей воспитаннице школы.

Суд постановил взыскать с матери спортсменки 1,83 миллиона рублей.

12-летняя спортсменка ранее покинула академию и перешла в группу Этери Тутберидзе, у которой уже тренировалась какое-то время. После этого академия Плющенко обратилась в суд.

При этом в расторжении договора Парсеговой было отказано.

Тутберидзе впоследствии заявила, что долг Парсеговой перед академией Плющенко будет закрыт полностью.