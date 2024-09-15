Карпин заявил, что через пять лет уйдет из футбола и все расскажет о судьях

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин провел очередную для себя огненную пресс-конференцию после матча восьмого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2), большую часть которой он посвятил проблемам судейства в первенстве страны. Наставник дончан, в частности, сказал, что когда через пять лет уйдет из футболе, то многое расскажет о работе судей.
Комментируя встречу с «быками», где футболисты гостей не использовали огромное количество голевых моментов, Карпин сказал: «Хорошо, что они есть. Но мы не забиваем — в этом проблема. Не говорить же им: “Ребята, забивайте!” Они разве не хотят? Не могут. Или сегодня не смогли».
Еще ему очень понравилась игра команды в первом тайме, а вот после перерыва его питомцы «словно с ума сошли»: все побежали отыгрываться и наделали кучу ошибок.
После чего последовал такой вопрос одного из журналистов: «Валерий Георгиевич, как оцениваете судейство сегодня?», после которого эта тема стала ключевой в его общении с репортерами.
Заметим, во время матча рулевой «Ростова» постоянно общался с резервным рефери, интересуясь, в том числе и по поводу отмененного главным судьей Василием Казарцевым после подсказки ВАР пенальти в ворота хозяев и не засчитанного гола Роналдо.
Карпин после этого вопроса иронично засмеялся и произнес: «Честно говоря, не очень хочется говорить о судействе. Но если скажу 50 процентов того, что я думаю о судействе — и сегодняшнем тоже — меня пожизненно дисквалифицируют. Обещаю, когда через пять я все закончу и уйду на пенсию, то все расскажу о них. Если же говорить о сегодняшней игре, то тут все понятно…».
Затем главный тренер национальной команды раскритиковал и назвал «бесполезной» недавнюю встречу представителей клубов с главой судейского департамента РФС Милорадом Мажичем. На ней, по его мнению, было немало статистики и названо много цифр, которые «ни о чем не говорят». А еще Карпин посетовал на то, что объяснения от судей он получает после каждой игры, «но ничего не меняется: бесполезно с ними разговаривать».
«Что в этом случае делать? — переспросил наставник. Это к клубам вопрос, они пытаются. Надо говорить с судьями. А я через пять лет закончу, скажу, что делать».
«А почему вы себе отмерили еще только пять лет работы в футболе?», — поинтересовался корреспондент «РГ» у 55-летнего наставника.
«Больше просто не выдержу», — признался Валерий Георгиевич.
Напомним, в состоявшемся в субботу вечером южном дерби в присутствии более 32 тысяч зрителей «Краснодар» дома обыграл «Ростов» со счетом 2:0 и вышел на второе место в чемпионате страны, отставая на два очка от питерского «Зенита». Оба гола на счету капитана «быков» Эдуарда Сперцяна. «Ростов», имеющий на своем счету 11 очков, занимает седьмое место.