Карпин заявил, что через пять лет уйдет из футбола и все расскажет о судьях

Карпин после этого вопроса иронично засмеялся и произнес: «Честно говоря, не очень хочется говорить о судействе. Но если скажу 50 процентов того, что я думаю о судействе — и сегодняшнем тоже — меня пожизненно дисквалифицируют. Обещаю, когда через пять я все закончу и уйду на пенсию, то все расскажу о них. Если же говорить о сегодняшней игре, то тут все понятно…».