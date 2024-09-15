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Маршрут автобусов № 984 в сторону станции метро «Пролетарская» изменится с 21 сентября

Маршрут автобусов № 984 в сторону станции метро «Пролетарская» изменится с 21 сентября, они пойдут по 3-му Дербеневскому пер. и трамвайным путям. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«С 21 сентября автобусы № 984 в сторону метро “Пролетарская” пойдут по 3-му Дербеневскому пер. и по трамвайным путям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что остановка «Динамовская улица» будет работать в обе стороны.