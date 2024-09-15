Маршрут автобусов № 984 в сторону станции метро «Пролетарская» изменится с 21 сентября, они пойдут по 3-му Дербеневскому пер. и трамвайным путям. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.