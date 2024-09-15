В «Краснодаре» опровергли информацию об отстранении Никиты Кривцова

Действительно, в матче против «Ростова» Никита вышел в основе и провел на поле большую часть встречи (на 79-й минуте, когда «быки» уже вели с преимуществом в два гола, его заменил Данила Козлов). Причем Кривцов, хотя немалую часть времени ему приходилось проводить в опорной зоне вместе с Александром Черниковым, отметился целой серий ярких действий и в атакующих действиях кубанского коллектива.