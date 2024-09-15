В «Краснодаре» опровергли информацию об отстранении Никиты Кривцова

Тренер «Краснодара» Артур Оленин, который вместо дисквалифицированного Мурада Мусаева руководил домашней игрой команды в поединке восьмого тура чемпионата страны с «Ростовом», категорически опроверг сообщения о конфликте клуба с полузащитником «быков» и игроком сборной России Никитой Кривцовым.
На послематчевой пресс-конференции у наставника кубанцев спросили: «За последние сутки было много новостей по поводу отстранения Никиты Кривцова и его ухода в “Краснодар-2”. Можете прокомментировать эту ситуацию? Что на самом деле произошло?».
Оленин этому вопросу вовсе не удивился и ответил так.
«Ничего не произошло. Это полная ложь, — заявил тренер краснодарцев. — Кривцов готовился к сегодняшней игре и вышел в стартовом составе. И даже разговоров подобных никаких не было. Откуда тут дует ветер, даже непонятно… Никуда Никита не был сослан. Да и не было вообще причин его куда-то ссылать».
Напомним, о том, что 22-летний хавбек «Краснодара» якобы отправлен во вторую команд, сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая.
«Кривцов едет на игру с “Краснодар-2”. Его сослали в “Краснодар-2”. Я не знаю, из-за чего», — заявил Гурцкая в эфире ютуб-шоу «Это футбол, брат!». И предположил, что футболист мог каким-то образом нарушить дисциплину в команде.
Действительно, в матче против «Ростова» Никита вышел в основе и провел на поле большую часть встречи (на 79-й минуте, когда «быки» уже вели с преимуществом в два гола, его заменил Данила Козлов). Причем Кривцов, хотя немалую часть времени ему приходилось проводить в опорной зоне вместе с Александром Черниковым, отметился целой серий ярких действий и в атакующих действиях кубанского коллектива.
Как известно в прошедшем в субботу вечером южном дерби в присутствии более 32 тысяч зрителей «Краснодар» дома победил «Ростов» со счетом 2:0 и вышел на второе место в чемпионате страны, отставая лишь на два очка от питерского «Зенита».