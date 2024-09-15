Чемпион СССР-1991 Кузнецов: В матче с «Зенитом» ЦСКА сыграл абсолютно на равных

В противостоянии с многолетним гегемоном нашего футбола «Зенитом» армейцы сыграли на равных, но для того, чтобы питерцев побеждать, им обязательно нужно научиться прыгать выше головы. В этом убежден капитан легендарного ЦСКА — чемпиона СССР-1991 Дмитрий Кузнецов.
Дмитрий Кузнецов: В этом матче встречались две равных команды. Очевидно, ни одна из них подавляющего преимущества не имела. Да, моменты у «Зенита» были чуть поострее, но, если честно, игра получилась не очень интересной.
Между тем армейцы в начале матча смотрелись весьма резво…
Дмитрий Кузнецов: Резво-то резво, но было понятно, что питерские тренеры игру ЦСКА разобрали до мельчайших подробностей и прекрасно понимали, где москвичи могут «уколоть», а где, напротив, способны дать слабину. И в итоге их выводы оказались верными.
Счет 0:1 — что называется, по делу, или справедливым исходом этой игры была бы все-таки ничья?
Дмитрий Кузнецов: Возможно, игра была больше «ничейной», но именно в таких матчах, когда встречаются равные классом соперники, все решает исполнительское, индивидуальное мастерство игроков. ЦСКА имел хорошие возможности забить, но использовать их не сумел, ну, а зенитовцы в ситуации, которая вроде бы не предвещала ничего опасного, взяли и забили гол. Увы, но тот момент «прозевал» армейский бразилец Мойзес.
По вашим словам, встречались равные по классу соперники. Но вот уже несколько лет считается, что в этом плане равных «Зениту» в России нет…
Дмитрий Кузнецов: Действительно, питерцы уже который год «подавляют» соперников, но главным образом с помощью своих бразильских легионеров — ясно ведь, что разницу в его игре делают именно они. Но вот в этом матче такой разницы практически не было — повторюсь, ЦСКА играл с «Зенитом» абсолютно на равных.
Что скажете про наставника ЦСКА серба Марко Николича? Нечасто, но уже звучит мнение, что ему пора отправляться восвояси…
Дмитрий Кузнецов: Если честно, я не вижу, что ЦСКА Николича чем-то лучше ЦСКА Федотова (Владимира, бывшего наставника армейцев — прим. ред.). Но решать, отправлять тренера в отставку или нет — все-таки прерогатива руководителей клуба. Когда Марко начинал работать в «Локомотиве», я его критиковал. Но стоило команде уйти на зимний перерыв, она в полном смысле этого слова преобразилась — было видно, что Николич поработал по-настоящему хорошо. Как вы помните, она тогда выиграла Кубок России, заняла третье место в чемпионате страны. Под началом этого сербского тренера железнодорожники выглядели весьма прилично. Поэтому сегодня я бы попросил его недоброжелателей успокоиться и немного подождать — футбольный сезон в России только «разгоняется», и Марко заслуживает, чтобы ему дали шанс.
В этом матче в составе ЦСКА на поле появились два новых игрока передней линии — Секу Койта и Сауль Гуарирапа. Дайте оценку им.
Дмитрий Кузнецов: Если честно, того, что в этой игре участвовал Койта, я просто не заметил. К сожалению, на поле он, как и раньше, ничем не выделялся. Ну, а за Гуарирапой я буду продолжать следить и, надеюсь, уже после следующего его матча смогу сказать, что это за игрок. Но для этого ему, конечно, необходимо начать забивать.
Победный гол «Зенит» забил уже в первом тайме. Интересно, что в перерыве в подобной ситуации сказал бы своим партнерам капитан чемпионского ЦСКА-1991 Дмитрий Кузнецов?
Дмитрий Кузнецов: (смеется) Своим партнерам я сказал бы примерно следующее: «Парни, во встречах с такими командами, как “Зенит”, следует играть на максимуме своих возможностей, “доставать” из себя все резервы и биться, пока не упадешь. Прессовать соперников, прессинговать. Да, “Зенит” — команда мастеровитая, но вы ведь играете дома, на глазах своего зрителя, поэтому просто необходимо пересилить не только его, но и самих себя». Конечно, направить в нужное «русло» свою команду должен был Марко Николич. Как вы помните, в конце матча ЦСКА устроил что-то наподобие штурма, но прыгнуть выше головы все-таки не сумел. Ну нет пока у него столь необходимой «изюминки»! Однако я надеюсь, что она в игре армейцев все-таки появится. Этого ждут все — и миллионы болельщиков ЦСКА, и, разумеется, мы, ветераны команды.