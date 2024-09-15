Чемпион СССР-1991 Кузнецов: В матче с «Зенитом» ЦСКА сыграл абсолютно на равных

Дмитрий Кузнецов: (смеется) Своим партнерам я сказал бы примерно следующее: «Парни, во встречах с такими командами, как “Зенит”, следует играть на максимуме своих возможностей, “доставать” из себя все резервы и биться, пока не упадешь. Прессовать соперников, прессинговать. Да, “Зенит” — команда мастеровитая, но вы ведь играете дома, на глазах своего зрителя, поэтому просто необходимо пересилить не только его, но и самих себя». Конечно, направить в нужное «русло» свою команду должен был Марко Николич. Как вы помните, в конце матча ЦСКА устроил что-то наподобие штурма, но прыгнуть выше головы все-таки не сумел. Ну нет пока у него столь необходимой «изюминки»! Однако я надеюсь, что она в игре армейцев все-таки появится. Этого ждут все — и миллионы болельщиков ЦСКА, и, разумеется, мы, ветераны команды.