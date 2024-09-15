Перелеты между Москвой и Хабаровском вошли в топ-6 самых популярных маршрутов

Перелеты между Москвой и Хабаровском оказались на шестом месте среди самых популярных внутренних маршрутов по количеству пассажиров за лето этого года. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По итогам трех летних месяцев, авиакомпания перевезла более 300 тысяч пассажиров на этом направлении. Маршрут обогнал Казань и Минеральные Воды.
«В целом, за лето было перевезено 17 миллионов пассажиров. Это на 16,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказала в телеграм-канале министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.
Кроме того, в Хабаровском крае наблюдается значительный рост турпотока. По данным Росстата, количество поездок увеличилось на 30 процентов и составило 1,074 миллиона.