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Перелеты между Москвой и Хабаровском вошли в топ-6 самых популярных маршрутов

В летний сезон перевезено 17 миллионов пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

Перелеты между Москвой и Хабаровском оказались на шестом месте среди самых популярных внутренних маршрутов по количеству пассажиров за лето этого года. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По итогам трех летних месяцев, авиакомпания перевезла более 300 тысяч пассажиров на этом направлении. Маршрут обогнал Казань и Минеральные Воды.

«В целом, за лето было перевезено 17 миллионов пассажиров. Это на 16,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказала в телеграм-канале министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.

Кроме того, в Хабаровском крае наблюдается значительный рост турпотока. По данным Росстата, количество поездок увеличилось на 30 процентов и составило 1,074 миллиона.