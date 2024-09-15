Врач рассказала, передается ли гастрит по наследству

Она пояснила, что гастрит представляет собой воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка. Провокатором его развития в большинстве случаев становится бактерия хеликобактер пилори, которая присутствует в организме каждого второго человека. У пациентов с отягощенным семейным анамнезом в генах может быть заложена предрасположенность к болезни. Но приведет это к гастриту или нет, зависит от самого человека, подчеркнула врач. Предотвратить воспаление слизистой желудка, по ее словам, поможет соблюдение режима питания, использование в рационе натуральных и качественных продуктов, отказ от курения и злоупотребления алкоголем, снижение уровня стресса.