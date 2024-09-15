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Премьер Венгрии Орбан показал фото с тренировки со Шварценеггером в Будапеште

Источник: Российская газета

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разместил в соцсетях фотографию с совместной тренировки с актером и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером в одном из фитнес-центров Будапешта.

«Я оставил футболку для тренировки дома, но тренер не пощадил», — цитирует РИА Новости публикацию Орбана.

Также венгерский премьер опубликовал видео, на котором он отвозит Шварценеггера в фитнес-центр в Будапеште. При этом Орбан пошутил, что туристы в городе лучше узнают американскую звезду, чем венгерского премьера.

Шварценеггер несколько лет назад посещал этот же фитнес-центр, когда в Будапеште проходили съемки фильма «Терминатор: Темные судьбы», отмечает агентство.

Ранее СМИ сообщили, что Виктор Орбан заметно сбросил вес после упражнений с гирями, назвав такие тренировки «русским методом». Отмечается, что политик выполняет упражнения с 16- и 24-килограммовыми гирями. Спортивные снаряды он берет с собой даже во время заграничных поездок.