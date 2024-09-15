Премьер Венгрии Орбан показал фото с тренировки со Шварценеггером в Будапеште

Ранее СМИ сообщили, что Виктор Орбан заметно сбросил вес после упражнений с гирями, назвав такие тренировки «русским методом». Отмечается, что политик выполняет упражнения с 16- и 24-килограммовыми гирями. Спортивные снаряды он берет с собой даже во время заграничных поездок.