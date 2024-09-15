В школах Амурской области откроют 30 кафе в следующем году

В рамках программы «Школьное кафе» в учебных заведениях Амурской области в 2025 году откроют тридцать современных точек общепита.
«На создание 18 из них выделим свыше 36 миллионов рублей из областного бюджета», — написал в своем телеграм-канале губернатор Амурской области Василий Орлов.
Остальные двенадцать точек появятся в рамках капитального ремонта и строительства учебных заведений.
По словам главы региона, внедрение программы «Школьное кафе» дало рост количества учащихся, которые стали питаться в школах.