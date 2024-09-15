Олбани
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школах Амурской области откроют 30 кафе в следующем году

Источник: Российская газета

В рамках программы «Школьное кафе» в учебных заведениях Амурской области в 2025 году откроют тридцать современных точек общепита.

«На создание 18 из них выделим свыше 36 миллионов рублей из областного бюджета», — написал в своем телеграм-канале губернатор Амурской области Василий Орлов.

Остальные двенадцать точек появятся в рамках капитального ремонта и строительства учебных заведений.

По словам главы региона, внедрение программы «Школьное кафе» дало рост количества учащихся, которые стали питаться в школах.