Депутат Немкин предупредил о мошенничестве с приложениями для здоровья

Поддельные мобильные приложения для здоровья могут запрашивать доступ к конфиденциальным или банковским данным под предлогом покупки премиум-функций. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
По его словам, мошенничество с поддельными приложениями для здоровья стало еще одной распространенной угрозой, пишет РИА Новости.
Злоумышленники создают фальшивые мобильные приложения, которые якобы помогают следить за здоровьем, отслеживать физическую активность или вести дневник питания, отметил Немкин.
Эти приложения могут запрашивать доступ к конфиденциальным данным, например, к истории медицинских обращений или даже к банковским данным под предлогом покупки премиум-функций, пояснил собеседник агентства.
Ранее Антон Немкин рассказал о махинациях с QR-кодами. Например, мошенники могут подменить QR-код, и вместо оплаты услуги деньги уйдут на счет преступников. Либо злоумышленники могут отправлять поддельные QR-коды, предлагая перейти по ссылке для якобы получения выигрыша или скидки.