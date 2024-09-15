Депутат Немкин предупредил о мошенничестве с приложениями для здоровья

Ранее Антон Немкин рассказал о махинациях с QR-кодами. Например, мошенники могут подменить QR-код, и вместо оплаты услуги деньги уйдут на счет преступников. Либо злоумышленники могут отправлять поддельные QR-коды, предлагая перейти по ссылке для якобы получения выигрыша или скидки.