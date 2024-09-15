Земфира обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иноагентов

Напомним, Земфира была включена в перечень иноагентов 10 февраля 2023 года. По данным Минюста, певица открыто выступала в поддержку Украины, вела концертную деятельность в недружественных странах с призывами против спецоперации, а также получала поддержку из иностранных источников.