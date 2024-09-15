В Омске успешно прооперировали пациента с долгосрочной аритмией

В Министерстве здравоохранения региона сообщили, что в КМСЧ № 9 успешно прооперировали пациента, который на протяжении более десяти лет страдал от нарушений сердечного ритма.
54-летний мужчина, обращаясь в кардиологическое отделение, столкнулся с рецидивом аритмии. У него наблюдались фибрилляция и трепетание предсердий, что увеличивало риск инсульта и сердечной недостаточности даже у молодых людей. Из-за аномального сокращения предсердий, которое превышает нормальные показатели в три раза, ухудшалась циркуляция крови.
Первые случаи аритмии у пациента возникли более 12 лет назад. Поскольку заболевание прогрессировало и частота приступов возросла, мужчина неоднократно проходил хирургические вмешательства в федеральных клиниках. Весной текущего года приступы повторились, и он обратился в КМСЧ № 9.
Для определения очага аритмии врачам понадобился специальный катетер, который за одну секунду фиксировал около 100 электрических сигналов внутри сердца. Это позволяло получить карту правого и левого предсердий и определить источник проблемы.
Специалисты с помощью ЭКГ обнаружили атипичное расположение аритмии. В то время как обычно такие нарушения возникают в правом предсердии, в данном случае они были локализованы в области нижней левой легочной вены, что удивило врачей.
Проведя радиочастотную изоляцию пораженной зоны, медики восстановили нормальный сердечный ритм пациента. Он был выписан из медицинского учреждения на третий день после операции.